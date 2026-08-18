Φωτιά στον Ασπρόπυργο, κοντά στις γραμμές του Προαστιακού – Διακοπή δρομολογίων

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης (18/8) στην περιοχή του Ασπροπύργου, πλησίον του εργοστασίου Νουνού και κοντά στις γραμμές του Προαστιακού.

Αυτήν την ώρα στο σημείοι επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Διακοπή δρομολογίων στον Προαστιακό

Σύμφωνα με την Hellenic Train έχουν διακοπεί προσωρινά τα δρομολόγια του Προαστιακού στο σημείο.

Συγκεκριμένα από τις 07:55 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος – Άνω Λιόσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος – Άνω Λιόσια.

Ποια δρομολόγια έχουν επηρεαστεί

Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1304 Πειραιάς – Κιάτο παραμένει στον σταθμό Άνω Λιοσίων, ενώ η αμαξοστοιχία του δρομολογίου 1305 Κιάτο – Πειραιάς παραμένει στον σταθμό Νέας Περάμου.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, η Hellenic Train έχει διαθέσει λεωφορεία, τα οποία πραγματοποιούν τη μεταφορά τους στα τμήματα όπου δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, τα δρομολόγια του Προαστιακού Αθηνών παρουσιάζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις, ενώ σε ορισμένα τμήματα οι μετακινήσεις πραγματοποιούνται με λεωφορεία.

Σε συνεχή συντονισμό με τον ΟΣΕ

Η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την αποκατάσταση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας το συντομότερο δυνατό.

Η εταιρεία θα ενημερώσει εκ νέου το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με την επανέναρξη της κυκλοφορίας και την ομαλοποίηση των δρομολογίων.