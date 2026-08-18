Χέιντεν Πανετιέρ: Το ηχητικό από την κλήση στο 911 και οι έρευνες των Αρχών – Έκαναν ΚΑΡΠΑ στην «αήττητη» μαζορέτα του «Heroes»

Η είδηση του απροσδόκητου θανάτου της Χέιντεν Πανετιέρ προκάλεσε σοκ στο Χόλιγουντ και στους εκατομμύρια θαυμαστές της.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, που ταυτίστηκε με τον ρόλο της μαζορέτας στη σειρά «Heroes» και της σταρ της κάντρι στo «Nashville», βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε κατοικία της Νότιας Καρολίνας, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία καριέρα από την παιδική της ηλικία, αλλά και μια ζωή σημαδεμένη από προσωπικές μάχες και βαριές απώλειες.

Το χρονικό του θανάτου

Το απόγευμα της Κυριακής (τοπική ώρα), οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε κλήση στο 911 για «αναφερόμενη ανακοπή καρδιάς» στο Γκρίνβιλ, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Γκρίνβιλ.

Η 36χρονη ηθοποιός, η οποία ήταν κάτοικος Καλιφόρνιας, βρέθηκε χωρίς της αισθήσεις της μέσα στη σπίτι της «όπου διέμενε προσωρινά», με την τοπική αστυνομία να διευκρινίζει ότι πρόκειται για συγκρότημα διαμερισμάτων.

Οι διασώστες βρήκαν την Πανετιέρ χωρίς σφυγμό και υπέβαλαν την ηθοποιό σε ΚΑΡΠΑ και προηγμένη καρδιοαναπνευστική υποστήριξη, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε περίπου 30 λεπτά μετά την κλήση στο 911.

Το TMZ εξασφάλισε το ηχητικό ντοκουμέντο της κλήσης προς τους διασώστες, στο οποίο ακούγονται αξιωματούχοι να συζητούν για «υπερβολική δοσολογία» (overdose) και «καρδιακή ανακοπή». Δεν έχει διευκρινιστεί αν την κλήση έκανε ο σύντροφός της, Μπράιαν Χίκερσον, με τον οποίο διατηρούσε μια διακεκομμένη σχέση.



«Η προκαταρκτική έρευνα δεν έχει δείξει ίχνη εγκληματικής ενέργειας ή ύποπτες συνθήκες», ανέφερε εκπρόσωπος του Αστυνομικού Τμήματος του Γκρίνβιλ σε δήλωση στο περιοδικό People. «Ένας γνωστός της κ. Πανετιέρ έκανε την κλήση στο 911».

Η νεκροψία που διενεργήθηκε τη Δευτέρα δεν έδειξε σημάδια τραύματος που θα συνέβαλαν στον θάνατό της. Ωστόσο, η επίσημη αιτία και ο τρόπος θανάτου εκκρεμούν έως ότου ολοκληρωθούν οι πρόσθετες εξετάσεις.

Μαρτυρίες

Ο Μάικα Λι, που διαμένει στο συγκρότημα όπου πέθανε η Πανετιέρ, ανέφερε ότι οι γάτες του άρχισαν να «τρελαίνονται» νωρίς το πρωί της Κυριακής. Βγαίνοντας έξω είδε πολύ κόσμο στον διάδρομο, αλλά επέστρεψε γρήγορα στο διαμέρισμά του.

«Άκουσα πίσω από την πόρτα ότι ένα άτομο είχε καταρρεύσει», δήλωσε ο Λι στο CNN.

Στη συνέχεια, έλαβε email από τον διαχειριστή του ακινήτου που ζητούσε από τους ενοίκους να μην μιλήσουν στα ΜΜΕ.

«Οι κάτοικοι και η διαχείριση της κοινότητας δεν είναι σε θέση να παράσχουν επίσημες πληροφορίες ή σχόλια για τις συνθήκες που περιβάλλουν αυτό το ζήτημα. Όλα τα δημοσιογραφικά ερωτήματα θα πρέπει να κατευθύνονται στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές».

Κύμα συγκίνησης

Το σωματείο ηθοποιών SAG-AFTRA, εξέδωσε ανακοίνωση για τον «απρόσμενο χαμό της Χέιντεν Πανετιέρ», η οποία ήταν μέλος από το 1994.

«Παιδί-ηθοποιός, η μακρά καριέρα της Χέιντεν στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο περιελάμβανε αξιομνημόνευτους ρόλους στα “Heroes”, “Nashville” και άλλα. Η καρδιά μας είναι με την κόρη της, την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές της», ανέφερε το σωματείο.

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Η συμπρωταγωνίστριά της στο «Nashville», Κόνι Μπρίτον, δημοσίευσε φωτογραφίες της γράφοντας ότι ήταν «γεμάτη λαμπρότητα, λάμποντας τόσο φωτεινά».

«Σε αγαπώ κορίτσι μου. Κοιμήσου ήσυχα τώρα», πρόσθεσε.

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Η Μπέθανι Τζόι Λενζ, που είχε συνεργαστεί μαζί της στο «Guiding Light», εξέφρασε την οδύνη της στο Instagram.

«Δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό. Όλα φαινόντουσαν να παίρνουν καλή τροπή. Επέστρεφε στη ζωή, έτσι δεν είναι; Ήταν πολύ νέα και είχε ακόμα τόση ζωή μπροστά της. Και η κόρη της… Χέιντεν, είσαι περιτριγυρισμένη από αγάπη. Λυπάμαι για κάθε στιγμή που δεν σου έτεινα το χέρι ή δεν έδειξα ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια».

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Aπό παιδί-θαύμα στην απόλυτη καταξίωση

Γεννημένη στις 21 Αυγούστου 1989 στο Πάλισειντς της Νέας Υόρκης, η Πανετιέρ ξεκίνησε την καριέρα της μόλις 11 μηνών σε διαφημίσεις.

1996–2000 : Υποδύθηκε τη Λίζι Σπόλντινγκ στη σαπουνόπερα « Guiding Light », υποδυόμενη ένα κορίτσι με λευχαιμία. Η Μπέθανι Τζόι Λενζ θυμήθηκε ότι μέχρι τα 10 της «γνώριζε τις ατάκες της και όλων των άλλων» , προσθέτοντας: «Η ευφυΐα της ήταν εκπληκτική. Κατανοούσε σκηνές και την ανθρώπινη πάλη όπως κανένα παιδί που είχα δει ποτέ μπροστά στην κάμερα».

: Υποδύθηκε τη Λίζι Σπόλντινγκ στη σαπουνόπερα « », υποδυόμενη ένα κορίτσι με λευχαιμία. Η Μπέθανι Τζόι Λενζ θυμήθηκε ότι μέχρι τα 10 της , προσθέτοντας: «Η ευφυΐα της ήταν εκπληκτική. Κατανοούσε σκηνές και την ανθρώπινη πάλη όπως κανένα παιδί που είχα δει ποτέ μπροστά στην κάμερα». 1998 : Δάνεισε τη φωνή της ως Πριγκίπισσα Ντοτ στην ταινία « A Bug’s Life », γινόμενη μία από τις νεότερες υποψήφιες για βραβείο Grammy για το «A Bug’s Life: Read-Along».

: Δάνεισε τη φωνή της ως Πριγκίπισσα Ντοτ στην ταινία « », γινόμενη μία από τις νεότερες υποψήφιες για βραβείο Grammy για το «A Bug’s Life: Read-Along». 2005 : Πρωταγωνίστησε στην ταινία « Ice Princess » δίπλα στη Μισέλ Τράχτενμπεργκ, η οποία απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2025 από επιπλοκές διαβήτη.

: Πρωταγωνίστησε στην ταινία « » δίπλα στη Μισέλ Τράχτενμπεργκ, η οποία απεβίωσε τον Φεβρουάριο του 2025 από επιπλοκές διαβήτη. 2006–2010 : Η φήμη εκτοξεύτηκε ως η μαζορέτα Κλερ Μπένετ στη σειρά « Heroes ».

: Η φήμη εκτοξεύτηκε ως η μαζορέτα Κλερ Μπένετ στη σειρά « ». 2011–2023 : Υποδύθηκε την Κίρμπι Ριντ στο « Scream 4 » και επέστρεψε στο franchise στο έκτο μέρος , ενώ είχε ρόλους στα « Remember the Titans », « Bring It On: All or Nothing » και « I Love You, Beth Cooper ».

: Υποδύθηκε την Κίρμπι Ριντ στο « » και επέστρεψε στο franchise στο , ενώ είχε ρόλους στα « », « » και « ». 2012–2018: Πρωταγωνίστησε ως Τζούλιετ Μπαρνς στη σειρά «Nashville».

Οι προσωπικές μάχες, η εξάρτηση και η απώλεια

Μετά την επιτυχία των εφηβικών και νεανικών της χρόνων, η Πανετιέρ μίλησε ανοιχτά για τις μάχες της. Στα απομνημονεύματά της με τίτλο «This Is Me: A Reckoning», κατέγραψε τη ζωή της από παιδί-σταρ, την επιλόχεια κατάθλιψη, τον εθισμό και την ανάρρωση.

«Μπορούσα να ταυτιστώ με πολλές από αυτές τις ιστορίες, όπως ο αλκοολισμός και η επιλόχεια κατάθλιψη. Ήταν πολύ κοντά στα δικά μου βιώματα», είχε δηλώσει στο People το 2022.

Σε κάποιο σημείο νοσηλεύτηκε με ίκτερο, με τους γιατρούς να της λένε ότι το συκώτι της «επρόκειτο να καταρρεύσει».

Η Πανετιέρ απέκτησε μια κόρη, την Κάγια, με τον πρώην σύντροφό της και πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή βαρέων βαρών στην πυγμαχία από την Ουκρανία, Βλαντιμίρ Κλίτσκο.

Το 2022, στην εκπομπή «Red Table Talk», περιέγραψε τη «πολύ επώδυνη» εμπειρία της παραχώρησης της επιμέλειας της κόρης της στον Κλίτσκο το 2018.

«Ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που μπορούσα να κάνω. Αλλά το καλύτερο για την κόρη μου ήταν να βεβαιωθώ ότι ήταν καλά, να φροντίσω τον εαυτό μου και να διασφαλίσω ότι θα μπορούσα να είμαι μια καλή μαμά για εκείνη. Και μερικές φορές αυτό σημαίνει να αφήνεις κάτι να φύγει».

Η ηθοποιός είχε επίσης συγκλονιστεί από τον θάνατο του αδελφού της, του ηθοποιού Τζάνσεν Πανετιέρ, ο οποίος πέθανε το 2023 σε ηλικία 28 ετών από διογκωμένη καρδιά.

«Δεν υπήρχε τίποτα στη ζωή μου που να μοιάζει με το να χάνεις το άλλο σου μισό», δήλωσε στο podcast του Τζέι Σέτι. «Ήμασταν τόσο κοντά, και ως μεγαλύτερη αδελφή —που η δουλειά σου είναι να τους προστατεύεις και να τους κρατάς ασφαλείς— το να μην μπορείς να το κάνεις, η λέξη “σπαρακτικό” δεν μπορεί καν να το περιγράψει».

Ακτιβισμός και η επιστροφή στην υποκριτική

Πέρα από την υποκριτική, η Πανετιέρ ήταν γνωστή για την υποστήριξη της ψυχικής υγείας, των δικαιωμάτων των ζώων και των περιβαλλοντικών θεμάτων.

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2011, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον ανακήρυξε την «Ημέρα Χέιντεν Πανετιέρ» για τη δράση της υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων της περιοχής.

Παράλληλα, υποστήριξε ενεργά την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, ιδρύοντας ταμείο ανακούφισης το 2022 για ιατρικές προμήθειες. Δήλωσε τότε στο CNN ότι δεν μπορούσε «να συνεχίσει να παρακολουθεί αμέτοχη» ενώ είχε οικογένεια και φίλους στη χώρα – ο αδελφός του Βλαντιμίρ Κλίτσκο, Βιτάλι, είναι δήμαρχος του Κιέβου.

Τα τελευταία χρόνια είχε επιστρέψει στην υποκριτική με τις ταινίες «Amber Alert» (2024) και «Sleepwalker» (2026), κάνοντας την είδηση του θανάτου της ακόμα πιο απρόσμενη.