Το κρίσιμο 15λεπτο πριν από τη σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Κλειδί» στην έρευνα το τρίτο ελικόπτερο – ΒΙΝΤΕΟ

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται η έρευνα για το δυστύχημα της 2ας Αυγούστου, όταν δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα, στην περιοχή της Ψάθας, ενώ επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική και είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος δύο άνθρωποι, ένας Δανός πιλότος και ένας Ελληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από την προανάκριση, την οποία χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι Αρχές έχουν ήδη λάβει τουλάχιστον 15 καταθέσεις. Μεταξύ όσων έχουν κληθεί να καταθέσουν είναι επιτελείς, πυροσβέστες και κάτοικοι της περιοχής, ενώ όπως έγραψε το enikos.gr έχουν καταθέσει τόσο ο Βρετανός κυβερνήτης του ενός ελικοπτέρου όσο και ο Έλληνας μεταφραστής που επέβαινε στο ίδιο αεροσκάφος.

Το συγκεκριμένο ελικόπτερο κατάφερε, μετά τη σύγκρουση, να προσγειωθεί με ασφάλεια.

Δεν είχαν οπτική επαφή

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο Βρετανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής υποστηρίζουν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο με το οποίο τελικά συγκρούστηκαν.

Όπως φέρεται να ανέφεραν, τη στιγμή της σύγκρουσης πίστεψαν ότι πιθανότατα είχαν παρασύρει καλώδια ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, υποστήριξαν ότι ακολουθούσαν ένα άλλο, προπορευόμενο ελικόπτερο και ότι επιχειρούσαν ως μέρος σχηματισμού.

Το κρίσιμο ερώτημα που καλούνται πλέον να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν και πότε ενημερώθηκαν τα πληρώματα για την παρουσία του τρίτου ελικοπτέρου στον συγκεκριμένο σχηματισμό.

«Κλειδί» το τρίτο ελικόπτερο

Υπάρχει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναφορά ότι το τρίτο ελικόπτερο είχε ενημερώσει τον ευρύτερο σχηματισμό πως βρισκόταν στην περιοχή. Δεν έχει ωστόσο αποσαφηνιστεί πότε ακριβώς έγινε αυτή η ενημέρωση και κυρίως εάν έφτασε στους κυβερνήτες των δύο ελικοπτέρων που τελικά συγκρούστηκαν.

Το κρίσιμο 15λεπτο

Κρίσιμη σημασία για την έρευνα φαίνεται να έχει ένα χρονικό διάστημα περίπου 15 λεπτών πριν από τη σύγκρουση.

Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος, ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος φέρεται να ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός της Πυροσβεστικής, χρειάστηκε να αποχωρήσει από τη διαδικασία του συντονισμού λόγω αναζωπύρωσης της πυρκαγιάς στο έδαφος.

Ο συντονισμός φέρεται να πέρασε σε εναέριο συντονιστή, ο οποίος βρισκόταν σε ελικόπτερο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, ούτε ο εναέριος συντονιστής βρισκόταν στην περιοχή της Ψάθας, αλλά αρκετά χιλιόμετρα μακριά, στην περιοχή των Φυλών.

Το στοιχείο αυτό σύμφωνα με την ΕΡΤ, εξετάζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν επηρέασε την εικόνα που υπήρχε εκείνη τη στιγμή για τις κινήσεις και τις θέσεις των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην περιοχή.

Στο μικροσκόπιο τα ηχητικά ντοκουμέντα

Οι Αρχές έχουν πλέον στρέψει την προσοχή τους στα ηχητικά ντοκουμέντα και στις καταγεγραμμένες συνομιλίες μεταξύ των επιτελών και των πληρωμάτων των ελικοπτέρων.

Στόχος είναι να διαπιστωθεί τι ακριβώς ειπώθηκε πριν από τη σύγκρουση, ποιες οδηγίες δόθηκαν, εάν υπήρξαν προειδοποιήσεις για την παρουσία άλλων ελικοπτέρων και εάν υπήρξε κάποιο κενό στην επικοινωνία ή στον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, τα συντρίμμια του ελικοπτέρου έχουν μεταφερθεί στο Τατόι, όπου αναμένεται να εξεταστούν από εμπειρογνώμονες και πραγματογνώμονες.