Σύγκρουση ελικοπτέρων στην Ψάθα: «Δεν είχαμε επαφή με το άλλο πλήρωμα» κατέθεσαν οι δύο επιζώντες – Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο μέτωπο της πυρκαγιάς στην Ψάθα, που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άνθρωποι, ένας Δανός πιλότος και ένας Ελληνας σύνδεσμος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να μεταφερθούν τα συντρίμμια στο Τατόι, όπου πραγματογνώμονες και τεχνικοί σύμβουλοι θα συνεχίσουν την εξέτασή τους, αναζητώντας στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν φως στις συνθήκες του δυστυχήματος.

Την προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα στελέχη της οποίας έχουν λάβει μέχρι στιγμής περισσότερες από 15 καταθέσεις.

Τι κατέθεσαν οι δύο επιζώντες

Μεταξύ εκείνων που έχουν ήδη καταθέσει είναι οι δύο επιζώντες του δυστυχήματος, ο Βρετανός κυβερνήτης και ο Έλληνας μεταφραστής.Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, οι περιγραφές που έδωσαν στις Αρχές συγκλίνουν ως προς τις κρίσιμες στιγμές πριν από τη σύγκρουση.

Όπως φέρονται να κατέθεσαν, επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο ενός σχηματισμού που επιχειρούσε στο μέτωπο της πυρκαγιάς και ακολουθούσαν το προπορευόμενο πτητικό μέσο, το οποίο είχε τον ρόλο του «αρχηγού» του σχηματισμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κάποια στιγμή άκουσαν τους χειριστές ενός τρίτου ελικοπτέρου να αναφέρουν ότι προσεγγίζουν τη θέση τους. Οι δύο επιζώντες υποστήριξαν ότι δεν είχαν επαφή με το συγκεκριμένο ελικόπτερο, με το οποίο τελικά σημειώθηκε η σύγκρουση.

Στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες των πληρωμάτων

Κρίσιμο στοιχείο για την έρευνα αναμένεται να αποτελέσουν οι απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες μεταξύ των πληρωμάτων και του συντονιστή την ώρα της επιχείρησης.

Οι Αρχές θα αντιπαραβάλουν όσα έχουν καταθέσει οι επιζώντες με το περιεχόμενο των συνομιλιών, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τη μοιραία σύγκρουση.

Επειδή στις συνομιλίες χρησιμοποιούνται πολλοί εξειδικευμένοι κωδικοί, η ανάλυσή τους δεν θα πραγματοποιηθεί από αστυνομικούς, αλλά από ειδικούς με γνώση της αεροναυσιπλοΐας.

Τελευταίοι θα καταθέσουν οι συντονιστές

Το πόρισμα από την ανάλυση των συνομιλιών, μαζί με τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων που έχει ορίσει η Εισαγγελία και των τεχνικών συμβούλων των εμπλεκομένων πλευρών, θα ενσωματωθούν στη δικογραφία.

Σε αυτή θα συμπεριληφθούν και όλες οι καταθέσεις που έχουν συγκεντρωθεί, προτού ο φάκελος της υπόθεσης υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, τελευταίοι αναμένεται να καταθέσουν όσοι είχαν τον ρόλο του συντονιστή την επίμαχη ώρα, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.