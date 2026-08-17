Σίφνος: Συγκλονιστική μαρτυρία για τη συντριβή του ελικοπτέρου – «Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο και ακαριαία είδαμε τον καπνό» – ΒΙΝΤΕΟ

Τρία άτομα, δύο άντρες και μία γυναίκα, έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή του ιδιωτικού ελικοπτέρου στη Σίφνο, κοντά στο ελικοδρόμιο του νησιού. Μετά την πτώση, το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα στο Mega είναι συγκλονιστική:

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό. Πήραμε δρόμο, είχαμε και βυτίο. Πήραμε το βυτίο και ήρθαμε κοντά. Ήρθαν οι πυροσβέστες, τραβούσαμε τις μάνικες, κοιτάγαμε να σβήσουμε τη φωτιά. Αφού σβήσαμε τη φωτιά, από το ελικόπτερο είχε μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και ένα κομμάτι της μηχανής.

Είναι δύο άτομα κάτω με το ελικόπτερο και φαίνεται μόνο το σωσίβιο, η επένδυσή του, που ναι έτσι κίτρινο και οι μπουκάλες. Και από πάνω ακριβώς, στα δυο μέτρα ύψος, είναι το τρίτο άτομο, που ναι μαζεμένο ανάσκελα».