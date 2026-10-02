Κρήτη: Μεθυσμένος τουρίστας έπεσε σε ποταμό – Τον βοήθησε περαστικός – ΒΙΝΤΕΟ

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Στην Αμμουδάρα της Κρήτης, ένας Άγγλος τουρίστας, εμφανώς μεθυσμένος, βρέθηκε μέσα στον ποταμό Γαζανό και προσπαθούσε να σταθεί όρθιος.

Το περιστατικό κατέγραψε με την κάμερά του ο Αλέξανδρος Καστελιανάκης, ο οποίος βρισκόταν στο σημείο και βιντεοσκοπούσε τη θάλασσα. Τότε ήταν που αντιλήφθηκε τον άνδρα μέσα στον ποταμό.

Χωρίς να χάσει χρόνο, του πέταξε ένα από τα καλάμια που βρίσκονταν στο σημείο, προκειμένου να τον βοηθήσει να βγει.

Ο άνδρας κατάφερε να πιαστεί από το καλάμι και ο Αλέξανδρος Καστελιανάκης τον τράβηξε έξω, απομακρύνοντάς τον από το νερό.