Στο φως μυστικό 1.600 ετών: Οι «μεγάλοι αμαρτωλοί» που χρηματοδότησαν ιερό μωσαϊκό

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Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στην Κροατία φέρνει στο φως τα μυστικά των πρώτων χριστιανικών χρόνων, μέσα από περίτεχνα ψηφιδωτά και ανθρώπινες ιστορίες που παρέμεναν θαμμένες για αιώνες.

Οι ανασκαφές αποκάλυψαν σπάνια μωσαϊκά 1.600 ετών, τα οποία δεν εντυπωσιάζουν μόνο με την τέχνη τους, αλλά και με τις μοναδικές επιγραφές που άφησαν πίσω τους οι δωρητές του ναού.

Ανάμεσα στα ονόματα των ευεργετών, μια ασυνήθιστη εξομολόγηση ενός ζευγαριού έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, προσφέροντας μια σπάνια και βαθιά προσωπική ματιά στην πίστη και την ψυχολογία των ανθρώπων της ύστερης αρχαιότητας.

Αρχαιολόγοι στην Κροατία έφεραν ξανά στο φως παλαιοχριστιανικά μωσαϊκά 1.600 ετών, σχεδόν μισό αιώνα μετά την τελευταία συστηματική ανασκαφή τους, αποκαλύπτοντας περίτεχνα γεωμετρικά και φυτικά σχέδια, καθώς και επιγραφές που διασώζουν τα ονόματα —αλλά και ασυνήθιστα προσωπικά λόγια— των ανθρώπων που πλήρωσαν για τη δημιουργία τους.

«Μεγάλοι αμαρτωλοί» στην Ύστερη αρχαιότητα: Η ανθρώπινη ιστορία πίσω από τα ψηφιδωτά

Τα μωσαϊκά ήρθαν ξανά στο φως στην Εκκλησία και το Μοναστήρι του Αγίου Ανδρέα στο Μπετίγκα, κοντά στην Μπαρμπάριγκα, στη χερσόνησο της Ίστριας στην Κροατία.

Ανάμεσα στις επιγραφές ξεχωρίζει μία που άφησε ένα ζευγάρι, ο Φελικιανός και η Ινγκένουα, οι οποίοι περιέγραψαν τους εαυτούς τους με τη λατινική φράση peccatores nimis, η οποία μεταφράζεται ως «μεγάλοι αμαρτωλοί».

Οι πρόσφατες εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίστριας μεταξύ 25 Μαΐου και 7 Ιουνίου, σηματοδοτούν την πρώτη μεγάλη επιστροφή στον αρχαιολογικό χώρο μετά από σχεδόν 50 χρόνια.

Οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν εκ νέου τα μωσαϊκά τόσο στο αρχικό, τρίκογχο μνημειακό παρεκκλήσι όσο και στο κεντρικό κλίτος της μεταγενέστερης βασιλικής, αποτυπώνοντας ολόκληρο το συγκρότημα με τη χρήση τρισδιάστατης σάρωσης λέιζερ (laser scanning) και φωτογραμμετρίας.

Ένα μήνυμα 1.600 ετών από δύο «μεγάλους αμαρτωλούς»

Η πιο εντυπωσιακή επιγραφή προέρχεται από το παλαιότερο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου, ένα τρίκογχο μνημειακό παρεκκλήσι που κατασκευάστηκε στις αρχές του 5ου αιώνα γύρω από τον τάφο ενός άγνωστου τοπικού αγίου.

Αν και διασώζεται μόνο ένα μέρος της επιγραφής, το αποκατεστημένο λατινικό κείμενο ταυτοποιεί τον Φελικιανό και την Ινγκένουα και καταγράφει τον ρόλο τους στη δημιουργία του μνημείου.

Το κείμενο έχει αποκατασταθεί ως: «In honore beatorum sanctorum Felicianus et Ingenua peccatores nimis fecerunt», δηλώνοντας ουσιαστικά ότι ο Φελικιανός και η Ινγκένουα, «μεγάλοι αμαρτωλοί», φιλοτέχνησαν το έργο προς τιμήν των μακάριων αγίων.

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το ζευγάρι ήταν πιθανότατα υπεύθυνο για την ανάθεση του μωσαϊκού και ίσως μάλιστα να χρηματοδότησε την κατασκευή του ίδιου του μνημειακού παρεκκλησίου.

Η διατύπωση είναι επίσης σημαντική για έναν ακόμη λόγο:

Υποδηλώνει ότι η αρχική αφιέρωση του κτιρίου μπορεί να μην ήταν στον Άγιο Ανδρέα, όπως έγινε αργότερα γνωστό το συγκρότημα, αλλά γενικότερα στους αγίους ή στους Αγίους Πάντες.

Μια μεταγενέστερη προ-ρομανική λίθινη επιγραφή από τον 9ο αιώνα παρέχει στοιχεία ότι η εκκλησία τελικά αφιερώθηκε στον Άγιο Ανδρέα.

Τα διασωθέντα ασπρόμαυρα μωσαϊκά του παρεκκλησίου περιλαμβάνουν γεωμετρικά σχέδια, σταυρούς και στυλιζαρισμένα φυτικά μοτίβα. Όταν η αρχική μνημειακή δομή ενσωματώθηκε σε μια μεγαλύτερη βασιλική κατά το πρώτο μισό του 5ου αιώνα, το νέο κεντρικό κλίτος απέκτησε ένα πολύ πιο περίτεχνο, πολύχρωμο ψηφιδωτό δάπεδο.

Οι άνθρωποι που χρηματοδότησαν το δάπεδο της βασιλικής

Ο Φελικιανός και η Ινγκένουα δεν ήταν οι μόνοι άνθρωποι των οποίων τα ονόματα ενσωματώθηκαν στα δάπεδα του Μπετίγκα.

Τρεις επιπλέον επιγραφές στη βασιλική καταγράφουν άτομα που χρηματοδότησαν σημαντικά τμήματα του ψηφιδωτού δαπέδου, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στους ευεργέτες που στήριζαν μια παλαιοχριστιανική κοινότητα στην αγροτική Ίστρια.

Η μία επιγραφή ταυτοποιεί έναν ιερέα ονόματι Δαλμάτιο, ο οποίος πλήρωσε για 300 ρωμαϊκά τετραγωνικά πόδια ψηφιδωτού:

Περίπου 26 τετραγωνικά μέτρα.

Μια άλλη καταγράφει τον Ακυλίνο και την Ουρανία, οι οποίοι μαζί με μέλη του νοικοκυριού τους χρηματοδότησαν ακόμη 300 τετραγωνικά πόδια, ενώ ο Φλωρέντιος και η οικογένειά του χρηματοδότησαν περίπου 200 τετραγωνικά πόδια.

Τα ίδια τα μωσαϊκά είναι διακοσμημένα με συνδυασμούς γεωμετρικών και φυτικών μοτίβων, συμπεριλαμβανομένων ελίκων κισσού, λωτών και αναπαραστάσεων που ερμηνεύονται ως το δέντρο της ζωής.

Προηγούμενη έρευνα έχει επίσης δείξει ότι η διάταξη των επιγραφών των δωρητών στο Μπετίγκα ανήκει σε μια ευρύτερη παράδοση της Ύστερης Αρχαιότητας, η οποία είναι εμφανής σε χριστιανικούς χώρους γύρω από τη βόρεια Αδριατική και τις γειτονικές περιοχές.

Από τον τάφο ενός Αγίου σε ένα σπουδαίο χριστιανικό συγκρότημα

Το Μπετίγκα ήταν πολύ περισσότερα από ένα απομονωμένο παρεκκλήσι.

Η γύρω περιοχή κατοικήθηκε έντονα κατά τη ρωμαϊκή και την ύστερη αρχαιότητα, με τα αρχαιολογικά κατάλοιπα να περιλαμβάνουν ρωμαϊκές αγροτικές επαύλεις (villas) και άλλες χριστιανικές δομές.

Το συγκρότημα του Αγίου Ανδρέα εξελίχθηκε τελικά σε ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά θρησκευτικά κέντρα της Ίστριας, έξω από τα μεγάλα αστικά κέντρα της Ύστερης Αρχαιότητας.

Η ανάπτυξή του ξεκίνησε με το μνημειακό παρεκκλήσι των αρχών του 5ου αιώνα γύρω από τον τάφο του άγνωστου αγίου.

Κατά τους επόμενους αιώνες, ο χώρος επεκτάθηκε σε μια τρίκλιτη βασιλική με βαπτιστήριο, μαυσωλείο, στοά, αίθριο και δεξαμενή, ενώ κατά τον Πρώιμο Μεσαίωνα πιθανότατα ιδρύθηκε εκεί μια μοναστική κοινότητα.

Η εκκλησία ανακατασκευάστηκε αργότερα, κατά την προ-ρομανική περίοδο, και εξοπλίστηκε με νέα λίθινη λειτουργική επίπλωση διακοσμημένη με ανάγλυφα πλέγματα.

Τα κεραμικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι η δραστηριότητα στο μοναστήρι συνεχίστηκε για αιώνες, πιθανότατα μέχρι την οριστική εγκατάλειψη του συγκροτήματος κατά τον 13ο αιώνα.

Ξανά στο φως μετά από μισό αιώνα: Η μεγάλη επιστροφή των αρχαιολόγων

Οι συστηματικές ανασκαφές που διεξήχθησαν από το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ίστριας μεταξύ 1975 και 1979 έφεραν για πρώτη φορά στο φως το μεγαλύτερο μέρος του συγκροτήματος, συμπεριλαμβανομένων των μωσαϊκών, των αρχιτεκτονικών στοιχείων, της λειτουργικής επίπλωσης και πολυάριθμων θραυσμάτων κεραμικής και γυαλιού.

Στη συνέχεια, τα μωσαϊκά καλύφθηκαν για προστασία, παραμένοντας σε μεγάλο βαθμό αθέατα για δεκαετίες.

Ως εκ τούτου, η εκ νέου αποκάλυψή τους αποτελεί περισσότερο μια επανανακάλυψη παρά ένα εντελώς νέο αρχαιολογικό εύρημα.

Ωστόσο, η σύγχρονη τεχνολογία επιτρέπει πλέον στους ερευνητές να μελετήσουν και να συντηρήσουν τα δάπεδα με μεθόδους που δεν ήταν διαθέσιμες κατά τις αρχικές ανασκαφές.

Ήδη δημιουργείται ένα λεπτομερές τρισδιάστατο (3D) μοντέλο μέσω σάρωσης λέιζερ και φωτογραμμετρίας, προτού ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης.

Το έργο σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας νέας διεθνούς συνεργασίας μεταξύ του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ίστριας και του Τμήματος Χριστιανικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Φρίντριχ-Αλεξάντερ των Έρλανγκεν-Νυρεμβέργης.

Οι μελλοντικές έρευνες αναμένεται να επεκταθούν στους χώρους του πρώην μοναστηριού, αποκαλύπτοντας ενδεχομένως περισσότερα στοιχεία για την κοινότητα που αναπτύχθηκε γύρω από τον τάφο του άγνωστου αγίου — αλλά και για τους ανθρώπους που φρόντισαν ώστε τα ονόματά τους να παραμείνουν κάτω από το δάπεδο της εκκλησίας για περισσότερους από δεκαέξι αιώνες.