Το μυστικό του Ναού του Ηρακλή: Το σπάνιο μωσαϊκό που αποκαλύπτει την απαράμιλλη δεξιοτεχνία μιας χαμένης ελίτ

Ένα σημαντικό κομμάτι του θρησκευτικού παζλ της αρχαιότητας φέρνει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στη νοτιοδυτική Βουλγαρία.

Οι ανασκαφές στην Ηράκλεια Σιντική αποκάλυψαν ένα μεγάλο λίθινο τελετουργικό αγγείο που φέρει αφιέρωση στον Ηρακλή Κυναγίδα.

Το εύρημα αυτό, που εντοπίστηκε σε απόσταση αναπνοής από έναν ήδη γνωστό βωμό, έρχεται να προστεθεί σε μια πρώτη επιγραφή που είχε βρεθεί λίγες ημέρες νωρίτερα, τεκμηριώνοντας την ύπαρξη ενός κεντρικού ιερού αφιερωμένου στον προστάτη του κυνηγιού και της δύναμης.

Ένα ψηφιδωτό-κόσμημα στην καρδιά του αρχαίου ιερού

Το μωσαϊκό που ανακαλύφθηκε στον Ναό του Ηρακλή στην αρχαία ελληνική πόλη της Ηράκλειας Σιντικής, κοντά στη σημερινή πόλη Πέτριτς της Βουλγαρίας, τραβά την προσοχή όχι μόνο για τη διακοσμητική του αξία, αλλά και για την εξαιρετικά ακριβή δεξιοτεχνία του.

“Η ποιότητα της εκτέλεσης και τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν μαρτυρούν ότι το ιερό συντηρούνταν καλά και κατείχε σημαντική θέση στη θρησκευτική ζωή της αρχαίας πόλης”, δήλωσε ο καθηγητής Λουντμίλ Βαγκαλίνσκι, επικεφαλής των αρχαιολογικών ανασκαφών στην τοποθεσία, σε συνέντευξή του στο βουλγαρικό πρακτορείο ειδήσεων BTA.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το μωσαϊκό έχει φιλοτεχνηθεί με την τεχνική opus tessellatum και διαθέτει μια ασυνήθιστα πλούσια χρωματική παλέτα για τα δεδομένα της περιοχής, η οποία περιλαμβάνει το σκούρο βιολετί, την ώχρα, το μπλε και το λευκό.

Ένας τέτοιος συνδυασμός απαιτούσε προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες και εξειδικευμένους τεχνίτες, γεγονός που το κατατάσσει ανάμεσα στις πιο πολυτελείς διακοσμητικές λύσεις της ρωμαϊκής περιόδου, εξήγησε ο ειδικός.

“Η ίδια η εκτέλεση του έργου τέχνης, μαρτυρά ένα υψηλό επίπεδο οικοδομικής κουλτούρας και δείχνει έναν ναό που ήταν εμβληματικός και όχι δευτερευούσης σημασίας”, δήλωσε ο καθηγητής Βαγκαλίνσκι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα σωζόμενα τμήματα που απεικονίζουν φύλλα κισσού και γεωμετρικά μοτίβα αποτελούσαν πιθανότατα το διακοσμητικό πλαίσιο γύρω από μια κεντρική παράσταση που δεν έχει διασωθεί.

Αναζητώντας τον χαμένο άθλο του μυθικού ήρωα

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι αυτή η κεντρική σύνθεση ενδέχεται να απεικόνιζε έναν από τους άθλους του Ηρακλή, του θεοποιημένου ήρωα της ελληνικής μυθολογίας.

Αν και η υπόθεση αυτή δεν έχει ακόμη αποδειχθεί, ταιριάζει απόλυτα με το ευρύτερο πλαίσιο του ναού, αλλά και με τον τρόπο που διακοσμούνταν οι σημαντικοί λατρευτικοί χώροι στις ελληνορωμαϊκές πόλεις.

Η νέα ανακάλυψη είναι επίσης σημαντική επειδή εμπλουτίζει την κατανόησή μας για την Ηράκλεια Σιντική ως ένα πλούσιο και καλά οργανωμένο αστικό κέντρο.

Τέτοιες διακοσμητικές λύσεις συναντώνται συνήθως σε κτίρια που συνδέονται με την ελίτ ή με ιδιαίτερα σημαντικές δημόσιες λειτουργίες, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο Ναός του Ηρακλή ήταν μία από τις κατασκευές-κλειδιά της αρχαίας πόλης, εξήγησε ο αρχαιολόγος.

Αυτή τη στιγμή πραγματοποιούνται επείγουσες εργασίες συντήρησης στο μωσαϊκό από τη συντηρήτρια Ρενέτα Καραμάνοβα, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο και Μουσείο της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών.

Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, οι ειδικοί θα αποφασίσουν εάν το δάπεδο μπορεί να παραμείνει in situ (στη θέση του) ως μέρος μιας μελλοντικής έκθεσης ή εάν πρέπει να μεταφερθεί για καλύτερη προστασία και προβολή στο Ιστορικό Μουσείο του Πέτριτς.