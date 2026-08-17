Σίφνος: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της συντριβής του ιδιωτικού ελικοπτέρου – Νεκροί ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι από τη Βρετανία

Τραγωδία στη Σίφνο το απόγευμα της Δευτέρας (17/8), με δύο άνδρες και μία γυναίκα να χάνουν τη ζωή τους, έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας στο ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου BELL206 της εταιρείας Bellavia, επέβαιναν τρία άτομα, ο πιλότος, ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι είχε έρθει στην Ελλάδα για τον μήνα του μέλιτος.

Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από τo Μαρκόπουλο Αθήνα, ενώ λίγο μετά τις 18.00 για άγνωστη, μέχρι στιγμής, αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σίφνου.

Αμέσως μετά την πτώση προκλήθηκε πυρκαγιά. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών επιβαινόντων. Παράλληλα, στη Σίφνο μετέβη με ταχύπλοο της Πυροσβεστικής ανακριτικό κλιμάκιο του Π.Σ. που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα.

Κοντά στο σημείο της συντριβής υπήρχαν κατοικίες, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες από τις αρχές, δεν έχουν προκύψει φθορές σε ιδιοκτησίες. «Η πτώση του ελικοπτέρου έγινε στα 50 μέτρα από ανοικτά σπίτια με κόσμο μέσα και 50 μέτρα από τον χώρο προσγείωσης και δίπλα στο μοναστήρι της Παναγίας της Βρύσης» ανέφερε κάτοικος του νησιού.

Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή της συντριβής

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε η ΕΡΤ, φαίνεται η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου. Στα πλάνα διακρίνεται εναέριο μέσο να περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του, να καταγράφει καθοδική πορεία και τελικά να συντρίβεται στο έδαφος.

«Από μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, άκουσαν το θόρυβο του ελικοπτέρου, ήταν ένας παράξενος θόρυβος, μάλλον μηχανική βλάβη στον αέρα θα είχε. Αυτό γιατί ο έλικας έκανε παράξενο… έκανε λέει πολύ δυνατό θόρυβο», ανέφερε στην ΕΡΤ, o αντιδήμαρχος Σίφνου, Μανώλης Φουντουλάκης.

Οι έρευνες για τα αίτια της πτώσης βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για μηχανική βλάβη ή ανθρώπινο λάθος. Το βιντεοληπτικό υλικό ενισχύει την εκδοχή της πλήρους απώλειας του ουραίου στροφείου ως αιτία της τραγωδίας.

Δείτε το βίντεο:

«Ακούσαμε έναν περίεργο θόρυβο και ακαριαία είδαμε τον καπνό»

«Ακούσαμε έναν πολύ δυνατό θόρυβο, περίεργο και ακαριαία είδαμε τον καπνό. Πήραμε δρόμο, είχαμε και βυτίο. Πήραμε το βυτίο και ήρθαμε κοντά. Ήρθαν οι πυροσβέστες, τραβούσαμε τις μάνικες, κοιτάγαμε να σβήσουμε τη φωτιά. Αφού σβήσαμε τη φωτιά, από το ελικόπτερο είχε μείνει ένα κομμάτι από το φτερό και ένα κομμάτι της μηχανής.

Είναι δύο άτομα κάτω με το ελικόπτερο και φαίνεται μόνο το σωσίβιο, η επένδυσή του, που ναι έτσι κίτρινο και οι μπουκάλες. Και από πάνω ακριβώς, στα δυο μέτρα ύψος, είναι το τρίτο άτομο, που ναι μαζεμένο ανάσκελα» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας στο Mega.

Φωτογραφίες και βίντεο από το σημείο της συντριβής

Η ανακοίνωση του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στις οικογένειες των τριών θυμάτων του αεροπορικού δυστυχήματος που έγινε σήμερα, το απόγευμα, στη Σίφνο.

Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών (ΕΟΔΑΣΑΑΜ).