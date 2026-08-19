IRIS: Τι ισχύει για τις μεταφορές χρημάτων – Πότε μπαίνει φόρος και τι πρέπει να προσέχουν οι επαγγελματίες

Η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS έχει προκαλέσει ανησυχία, ωστόσο οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν φορολογούνται αυτομάτως ως δωρεές ή εισόδημα. Αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων, με διαφορετική αντιμετώπιση για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε προσαύξηση περιουσίας ή για επαγγελματικά έσοδα.

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Oικονομία

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής, καθώς οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή φορολογητέο εισόδημα.
  • Για δωρεές μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού, όπως γονείς και παιδιά, ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για το «χαρτζιλίκι», αλλά πρέπει να είναι εύλογο και τεκμηριωμένο.
  • Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από τους επαγγελματίες, καθώς κάθε μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS που αποτελεί επαγγελματικό έσοδο πρέπει να συνοδεύεται από παραστατικό. Στην αιτιολογία της μεταφοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αναγράφεται πάντα μια σαφής και αληθινή περιγραφή για αποδεικτικό στοιχείο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανησυχία έχει προκαλέσει σε αρκετούς πολίτες η συζήτηση γύρω από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ στις μεταφορές χρημάτων μέσω IRIS. Ωστόσο, οι απλές καθημερινές συναλλαγές μεταξύ συγγενών και φίλων δεν σημαίνει ότι αποτελούν αυτομάτως δωρεές ή εισόδημα που φορολογείται.

IRIS: Πότε φορολογούνται χαρτζιλίκι και μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

Όπως διευκρινίζεται, αυτό που εξετάζεται είναι η πραγματική αιτία της μεταφοράς των χρημάτων και όχι το ίδιο το μέσο πληρωμής. Για παράδειγμα, χρήματα που μεταφέρει ένας γονέας στο παιδί του για καθημερινές ή φοιτητικές ανάγκες, καθώς και μικρά ποσά για προσωπικά έξοδα, δεν θεωρούνται από μόνα τους δωρεά.

Αντίθετα, διαφορετική είναι η περίπτωση όταν πρόκειται για σημαντικά ποσά που οδηγούν σε πραγματική προσαύξηση της περιουσίας, όπως η αγορά αυτοκινήτου, οικοπέδου ή κατοικίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται δήλωση δωρεάς μέσω του myProperty.

IRIS: Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ και οι μεταφορές μικρών ποσών – Τι ισχύει για χαρτζιλίκια, γονικές παροχές και δωρεές

Τι ισχύει με το «χαρτζιλίκι» και τις δωρεές μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο για το λεγόμενο «χαρτζιλίκι». Το ποσό θα πρέπει όμως να είναι εύλογο και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του αποδέκτη. Σε περίπτωση ελέγχου, θα πρέπει να μπορεί να τεκμηριωθεί ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συναλλαγή.

Για δωρεές μεταξύ προσώπων πρώτου βαθμού, όπως γονείς και παιδιά ή παππούδες και εγγόνια, ισχύει αφορολόγητο όριο έως 800.000 ευρώ, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και με τραπεζική μεταφορά. Για ποσά που υπερβαίνουν το όριο, εφαρμόζεται ο προβλεπόμενος φόρος δωρεάς.

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Διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση ισχύει για άλλες κατηγορίες συγγένειας. Για παράδειγμα, στις δωρεές μεταξύ αδελφών ο φόρος επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ με τον αντίστοιχο συντελεστή, ενώ για φίλους και λοιπά πρόσωπα η φορολόγηση είναι ακόμη υψηλότερη.

Οι επαγγελματίες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και από τους επαγγελματίες. Μια μεταφορά χρημάτων μέσω IRIS που αποτελεί επαγγελματικό έσοδο πρέπει να συνοδεύεται από το αντίστοιχο παραστατικό και να αποτυπώνεται λογιστικά, ώστε να φορολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και να αποδοθεί ο ΦΠΑ όπου απαιτείται.

Αντίθετα, μια απλή επιστροφή χρημάτων μεταξύ φίλων, για παράδειγμα έπειτα από ένα κοινό γεύμα, δεν μετατρέπεται αυτομάτως σε επαγγελματικό έσοδο μόνο και μόνο επειδή ο ένας από τους δύο είναι επαγγελματίας.

Το βασικό είναι, πριν από κάθε μεταφορά, να είναι ξεκάθαρο ποιος στέλνει τα χρήματα, σε ποιον και για ποιον πραγματικό λόγο. Επιστροφή χρημάτων, κοινή δαπάνη, δωρεά ή αμοιβή είναι διαφορετικές περιπτώσεις και πρέπει να αποτυπώνονται με ακρίβεια.

Ιδιαίτερα χρήσιμο είναι στην αιτιολογία της μεταφοράς να αναγράφεται πάντα μια σαφής και αληθινή περιγραφή, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο αποδεικτικό στοιχείο σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου.

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