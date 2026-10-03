ΑΕΚ – Μαρούσι: Άδειο το πέταλο των οργανωμένων της «Ένωσης» στη Sunel Arena, ως ένδειξη διαμαρτυρίας

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Η ΑΕΚ υποδέχεται το Μαρούσι στη SUNEL Arena, στην πρεμιέρα της GBL, με την εικόνα στις εξέδρες να αποτυπώνει την αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της Ένωσης στην παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό.

Το πέταλο όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ παραμένει σχεδόν άδειο, καθώς υπάρχουν μόνο ελάχιστοι φίλαθλοι διάσπαρτοι στις συγκεκριμένες θέσεις. Με αυτόν τον τρόπο, οι οργανωμένοι εκφράζουν την αντίθεσή τους στην απόφαση της διοίκησης να παραχωρήσει τη SUNEL Arena στον Ολυμπιακό μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα χρησιμοποιούν το γήπεδο της ΑΕΚ για τους αγώνες τους στην GBL και τη EuroLeague, εξέλιξη με την οποία διαφωνούν οι οργανωμένοι οπαδοί της Ένωσης.

Αντίθετα, μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων καταγράφεται στις κεντρικές θύρες της SUNEL Arena.