Κακοκαιρία στην Κρήτη: Νέο 112 στην Ιεράπετρα – Στη θάλασσα τμήμα του οδικού δικτύου προς Σητεία – Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο και ο οδηγός σώθηκε από θαύμα

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Νέο μήνυμα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας εκδόθηκε στις 15:03, καθώς η κακοκαιρία εξακολουθεί να «σφυροκοπά» την Κρήτη.

Η νέα προειδοποίηση ήρθε ενώ σε αρκετές περιοχές του Λασιθίου καταγράφονται συσσώρευση υδάτων και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών στο οδόστρωμα, με τον κρατικό μηχανισμό να παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα.

Η εικόνα στην Κρήτη παραμένει δύσκολη, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στην Ιεράπετρα και τον Μυλοπόταμο, ενώ η Πυροσβεστική έχει επιχειρήσει σε δεκάδες περιστατικά που συνδέονται με την κακοκαιρία. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέσα στο τελευταίο 24ωρο η Υπηρεσία κλήθηκε να συνδράμει σε 110 περιστατικά σε ολόκληρο το νησί, πολλά από τα οποία αφορούσαν εγκλωβισμένους οδηγούς και επιβάτες οχημάτων.

Στην περιοχή τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα, με υπερχειλίσεις χειμάρρων, πλημμυρισμένους δρόμους και φερτά υλικά. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση, ενώ απευθύνεται έκκληση να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις.

Στις 14:27, εξάλλου, εκδόθηκε νέο μήνυμα του 112 για την ευρύτερη περιοχή της Κοινότητας Αμαρίου στο Ρέθυμνο, λόγω της εκ νέου συσσώρευσης υδάτων και φερτών υλικών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο #Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Είχε προηγηθεί το 112 στον Μυλοπόταμο

Νωρίτερα, στις 11:55, είχε ενεργοποιηθεί το 112 στον Δήμο Μυλοποτάμου Ρεθύμνου.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Έντονα καιρικά φαινόμενα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου #Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και μετακινηθείτε σε υψηλότερα σημεία. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) October 3, 2026

Το μήνυμα καλούσε τους κατοίκους και τους επισκέπτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και, όπου απαιτείται, να μετακινηθούν προληπτικά σε υψηλότερα και ασφαλέστερα σημεία.

Ισχυρά είναι τα φαινόμενα αυτή τη στιγμή σε:

Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και κυρίως στις περιοχές, Ασκύφου, Φαλάσαρνα, Κάνδανος καθώς και στην περιοχή Ξυλόσκαλο. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στις περιοχές Αμάρι, Ζωνιανά, Φουρφουράς και Σπήλι. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, κυρίως στα ορεινά και νότια τμήματα.



Κυρίως στις ανωτέρω περιοχές παρατηρείται συσσώρευση υδάτων και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

«Μάχη» της Πυροσβεστικής σε όλη την Κρήτη

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν αναπτυγμένες σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι επιχειρήσεις επικεντρώνονται κυρίως σε απεγκλωβισμούς, αντλήσεις υδάτων και αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν προκληθεί στο οδικό δίκτυο.

Στην Ιεράπετρα και τις γύρω περιοχές πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχειρήσεις για τον απεγκλωβισμό πολιτών από οχήματα και κατοικίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι ανάγκες για παροχή βοήθειας ήταν ιδιαίτερα αυξημένες, καθώς τα νερά και τα φερτά υλικά δημιούργησαν επικίνδυνες συνθήκες σε πολλές περιοχές του νησιού.

Βράχος έπεσε σε αυτοκίνητο – Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός

Στη θάλασσα τμήμα του δρόμου Ιεράπετρα – Σητεία

Ιδιαίτερα σοβαρές είναι οι ζημιές στο οδικό δίκτυο μεταξύ Ιεράπετρας και Σητείας.

Στην περιοχή αμέσως μετά τα Φέρμα, σε τρία σημεία, ο δρόμος έχει υποστεί σημαντικές καταστροφές, ενώ τμήμα του ρεύματος κυκλοφορίας προς τα ανατολικά έχει καταλήξει στη θάλασσα.

Στην ίδια περιοχή, ταξί που μετέφερε τουρίστες παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο. Το όχημα ακινητοποιήθηκε στο πρανές του δρόμου, με αποτέλεσμα ο οδηγός και οι τρεις επιβάτες να καταφέρουν να βγουν σώοι.

Προβλήματα σε Ρέθυμνο και Χανιά

Στα Ζωνιανά έχει καταγραφεί εκ νέου υπερχείλιση χειμάρρου, ενώ η Πολιτική Προστασία έχει απευθύνει συστάσεις για αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και απομάκρυνση από σημεία υψηλού κινδύνου.

Στα Χανιά, προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από τις μεγάλες ποσότητες νερού και φερτών υλικών. Στο παλιό λιμάνι της πόλης, τα νερά έχουν καλύψει τμήμα του πλακόστρωτου.

Παράλληλα, οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνησή τους. Πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες, οι οποίοι βρίσκονται στη θέση Σαμαριά, περίπου στο 7ο χιλιόμετρο της διαδρομής.

Κατολισθήσεις και ζημιές στο Ηράκλειο

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, συνεργεία της Περιφέρειας και των δήμων επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών και την αποκατάσταση μικρών κατολισθήσεων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Ο αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης ανέφερε ότι οι υπηρεσίες παρακολουθούν στενά τη στάθμη των ρεμάτων και των ποταμών και κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Στον Δήμο Βιάννου, τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, ενώ υπό στενή παρακολούθηση βρίσκεται η στάθμη του Αναποδάρη ποταμού. Εφόσον αυξηθεί περαιτέρω, εξετάζεται το κλείσιμο της γέφυρας στη Δέρματο.

Στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος, έξι επαρχιακοί δρόμοι είχαν κλείσει κατά τη διάρκεια της νύχτας και άνοιξαν ξανά το πρωί. Τα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην αγροτική οδοποιία, με καταπτώσεις πρανών και ζημιές σε τρία γεφύρια.

Στο Μαλεβίζι, τα προβλήματα αφορούν κυρίως την αγροτική οδοποιία και τις κατολισθήσεις στο δίκτυο προς τα χωριά του Ορεινού Μαλεβιζίου, ενώ στη Χερσόνησο έχουν αναφερθεί ζημιές σε δρόμους, δίκτυα ύδρευσης και τοιχία αντιστήριξης, καθώς και διάβρωση ακτών. Για την καταγραφή των ζημιών έχει ήδη συσταθεί επιτροπή.

Σε Red Code η Κρήτη

Η ΕΜΥ έχει επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με τα ισχυρά φαινόμενα να επιμένουν στην Κρήτη.

Η Περιφέρεια Κρήτης παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έως και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, ενώ οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και των υπόλοιπων συναρμόδιων φορέων εξακολουθούν να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.