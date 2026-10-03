Φωτιά σε διαμέρισμα στη Σαλαμίνα: Δραματικός απεγκλωβισμός ηλικιωμένης

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σαλαμινομάχων στη Σαλαμίνα, κινητοποιώντας ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Μία ηλικιωμένη γυναίκα απομακρύνθηκε εγκαίρως από το φλεγόμενο διαμέρισμα, ενώ η αστυνομία διέκοψε την κυκλοφορία στην περιοχή λόγω της επιχείρησης κατάσβεσης που έθεσε την πυρκαγιά υπό έλεγχο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σαλαμινομάχων, στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής.
  • Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα.
  • Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ λόγω της επιχείρησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κυκλοφορία στην οδό Σαλαμινομάχων διεκόπη προσωρινά.

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Πυρκαγιά, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Σαλαμινομάχων, στη Σαλαμίνα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής.

Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκε εγκαίρως και μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο μία ηλικιωμένη γυναίκα.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 18 πυροσβέστες με πέντε οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα της πυροσβεστικής.

Λόγω της πυρκαγιάς και της επιχείρησης των πυροσβεστικών δυνάμεων, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Σαλαμινομάχων, στο ρεύμα προς Καματερό, από το ύψος της λεωφόρου Σαλαμίνος.

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