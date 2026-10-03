Κακοκαιρία στην Κρήτη: Μήνυμα από το 112 για το Αμάρι Ρεθύμνου – «Περιορίστε τις μετακινήσεις»

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Συνεχίζεται το κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη, με το μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας και των δήμων, αλλά και την πυροσβεστική να βρίσκεται επί ποδός, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που καταγράφονται. Πριν από λίγο ήχησε ξανά το 112, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο, καλώντας όσους βρίσκονται στον Δήμο Αμαρίου να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.

«Έντονα καιρικά φαινόμενα στο Δήμο Αμαρίου της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνου. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει η ειδοποίηση.