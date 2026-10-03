Σε «Red Code» η Κρήτη την οποία «σαρώνει» η κακοκαιρία: Ήχησε ξανά το 112 – Πλημμύρες, απεγκλωβισμοί και ζημιές στο νησί

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Σε «Red Code» μέχρι απόψε παραμένει η Κρήτη την οποία «σαρώνει» η κακοκαιρία.

Ήχησε ξανά το 112

Λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώνεται στο δήμο Μυλοποτάμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου παρατηρήθηκε εκ νέου συσσώρευση υδάτων στην ευρύτερη περιοχή και όγκος φερτών υλικών στο οδόστρωμα.

Γι αυτό το λόγο, σήμερα στις 11:55, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για των περιορισμό των μετακινήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και για την προληπτική μεταφορά πολιτών σε υψηλότερα σημεία.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος σε όλη την Περιφέρεια Κρήτης παραμένουν ισχυρές.

Επίσης, σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένουν όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.

Το βράδυ αλλάζει η προειδοποίηση της ΕΜΥ σε πορτοκαλί

Η ΕΜΥ το μεσημέρι του Σαββάτου επικαιροποίησε εκ νέου το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Ειδικότερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως και το μεσημέρι της Κυριακής (04-10-2026) στο νότιο Αιγαίο. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο (03-10-2026) έως το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι από το απόγευμα του Σαββάτου (03-10-2026) υποβαθμίζεται σε πορτοκαλί προειδοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α) Στην Κρήτη

Α)σήμερα Σάββατο έως νωρίς το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Β) από αργά το απόγευμα σήμερα και έως το πρωί της Κυριακής κατά διαστήματα (πορτοκαλί προειδοποίηση)

β) Στα Δωδεκάνησα (τα νοτιότερα τμήματα) από σήμερα το μεσημέρι έως και το μεσημέρι της Κυριακής (πορτοκαλί προειδοποίηση).

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο σήμερα Σάββατο έως το απόγευμα.

Φαράγγι Σαμαριάς: 8 εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού εγκλωβισμένοι από εχθές

Από εχθές Παρασκευή (3/10) παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 εργαζόμενοι του Εθνικού Δρυμού στο Φαράγγι της Σαμαριάς, λόγω της σοβαρής κακοκαιρίας που πλήττει την Κρήτη.

Οι εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν στο σημείο, καθώς η ένταση της κακοκαιρίας και οι τεράστιες ποσότητες νερού που έπεσαν στην περιοχή κατέστησαν αδύνατη την ασφαλή έξοδό τους.

Δείτε τα βίντεο από το φαράγγι της Σαμαριάς

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, τα μεγάλα ύψη βροχής που καταγράφηκαν στην περιοχή προκάλεσαν ορμητικούς χειμάρρους μέσα στο φαράγγι, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έξοδος των εργαζομένων υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Καλά στην υγεία τους οι εγκλωβισμένοι

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Κρήτης, και οι οκτώ είναι καλά στην υγεία τους και βρίσκονται σε ασφαλές σημείο.

Παράλληλα, διαθέτουν αποθέματα τροφίμων που επαρκούν μέχρι και τα μέσα της εβδομάδας, όταν εκτιμάται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουν πλέον υποχωρήσει.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο των Χανίων

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και σε σημεία του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.

Ζητήματα καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, στις περιοχές Πέτρα Σελί και Αγία Ειρήνη, χωρίς να αναφέρονται μέχρι στιγμής προβλήματα μεγαλύτερης έκτασης.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η εικόνα και στο βόρειο παράκτιο μέτωπο, όπου η φουρτουνιασμένη θάλασσα κάλυψε σε αρκετά σημεία τις ακτές.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την παραλία της Νέας Χώρας, όπου η θάλασσα έχει προχωρήσει σημαντικά προς τη στεριά, αποτυπώνοντας τη σφοδρότητα των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στα Χανιά.

Οι ζημιές

Οι ισχυρές βροχές στην Κρήτη προκάλεσαν χθες πλημμυρικά φαινόμενα, ζημιές σε δρόμους και υποδομές, ενώ στα Ζωνιανά χείμαρρος υπερχείλισε, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια.

Η δύσκολη νύχτα έφερε νέα προβλήματα, με συσσώρευση υδάτων και απαγόρευση κυκλοφορίας σε επικίνδυνα σημεία, ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και σήμερα.

Η πυροσβεστική υπηρεσία παρείχε βοήθεια κατά τη διάρκεια της νύχτας σε 23 ανθρώπους, ανάμεσά τους και τουρίστες, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα, καθώς μεγάλοι όγκοι φερτών υλικών εμπόδισαν την απορροή των υδάτων με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του νερού.

Η κυκλοφορία στο δρόμο από την Ιεράπετρα στη Σητεία έχει διακοπεί στο ύψος των Φερμών, ενώ στο σημείο συνεχίζεται η επιχείρηση των μηχανημάτων του δήμου προκειμένου να αποκατασταθεί η κυκλοφορία και να απομακρυνθούν οι πέτρες που έπεσαν στο οδόστρωμα από τις κατολισθήσεις.

Αποκαρδιωτική είναι η κατάσταση και στο Οροπέδιο Λασιθίου, το οποίο μετατράπηκε σε μια τεράστια λίμνη, πνίγοντας όλες τις καλλιέργειες οπωροκηπευτικών του κάμπου.

Στο παλιό λιμάνι των Χανίων, η ένταση των ανέμων και ο έντονος κυματισμός δημιούργησαν εικόνα χειμωνιάτικου σκηνικού. Τα κύματα έφτασαν μέχρι τις εισόδους καταστημάτων, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δυσκόλεψαν ακόμη και τη διέλευση των πεζών.

Την ίδια ώρα, λόγω των θυελλωδών ανέμων, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου. Εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, το πλοίο από τη Σούδα αναμένεται να αναχωρήσει για τον Πειραιά το βράδυ του Σαββάτου.

Για την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη, καθώς το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με ισχυρά καιρικά φαινόμενα, μίλησε στο ΕΡΤnews ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης, Γιώργος Τσαπάκος. Όπως ανέφερε, η γενική εικόνα στο νησί είναι «σχετικά καλή», με εξαίρεση δύο περιοχές όπου έχουν καταγραφεί σημαντικότερα προβλήματα.

Πρόκειται για την περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου, η οποία είχε ήδη πληγεί από την προηγούμενη κακοκαιρία και εξακολουθεί να δέχεται έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς και την περιοχή Θέρμα στην Ιεράπετρα, όπου από το βράδυ σημειώνονται ισχυρές βροχοπτώσεις.

Στην εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη αναφέρθηκε ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στο νησί εξελίσσεται σχετικά καλά, καθώς, παρά τα έντονα φαινόμενα που είχαν προβλεφθεί, τα προβλήματα δεν είναι αντίστοιχα με εκείνα που καταγράφηκαν πριν από δύο ημέρες.

Ο συνδυασμός των έντονων βροχοπτώσεων με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον της Κρήτης δημιούργησε προβλήματα, τα οποία, σύμφωνα με τον καθηγητή, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς λόγω της οργάνωσης που είχε προηγηθεί από τους επιχειρησιακούς φορείς. Ωστόσο, ο κ. Λέκκας τόνισε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από τους κατοίκους, καθώς τα εδάφη έχουν επιβαρυνθεί από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κακοκαιρίας

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοινώνεται ότι:

Α. Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας- Σητείας :

• 15o χιλιόμετρο (Αγία Φωτιά)

• 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς)

Επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας στο 28ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου Εξω Ποταμών

Β .Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια Δήμου Αμαρίου ενώ αποκατασταθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά

Γ. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείοu συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα εξής σημεία :

• Ιρλανδική διάβαση στην οδό Καστοριάς στον Κατσαμπά Δήμου Ηρακλείου

• Ιρλανδική διάβαση στην οδό Λυκίου στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά Δήμου Ηρακλείου

• Ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια προς Μελιδοχώρι του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων