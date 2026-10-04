Είναι να μην πάρει φόρα ο Μίλτος: Ο Τεντόγλου έκανε 6,29 και κατέκτησε και… το ρεκόρ κήπου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε μέρος σε έναν διαφορετικό αγώνα, καθώς συμμετείχε στο ιδιαίτερο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», που πραγματοποιείται στην Παλλήνη.
Ο αγώνας είναι ιδέα και αποτέλεσμα του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμένεγα. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο ίδιος μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του στην περιοχή Μπαλάνα σε έναν μικρό, αυτοσχέδιο χώρο αγώνων.
Διάδρομος για τη φόρα, σκάμμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως αυτοσχέδια εξέδρα συνθέτουν το σκηνικό μιας διοργάνωσης που έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στην αθλητική κοινότητα.
Ο Τεντόγλου κατέγραψε ένα νέο, άτυπο «ρεκόρ κήπου», φτάνοντας σύμφωνα με τα σχετικά βίντεο στα 6,29 μέτρα, στο άλμα με φόρα.
Το σκηνικό, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει και τα απαραίτητα σχόλια. Με τον κήπο να έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο στάδιο και τον Τεντόγλου να παίρνει φόρα, ένας από τους φόβους ήταν μήπως το άλμα… ξεφύγει από τα όρια του σκάμματος.