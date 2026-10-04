Είναι να μην πάρει φόρα ο Μίλτος: Ο Τεντόγλου έκανε 6,29 και κατέκτησε και… το ρεκόρ κήπου – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μίλτος Τεντόγλου πήρε μέρος σε έναν διαφορετικό αγώνα, καθώς συμμετείχε στο ιδιαίτερο «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», που πραγματοποιείται στην Παλλήνη.

Ο αγώνας είναι ιδέα και αποτέλεσμα του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμένεγα. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, ο ίδιος μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του στην περιοχή Μπαλάνα σε έναν μικρό, αυτοσχέδιο χώρο αγώνων.

Διάδρομος για τη φόρα, σκάμμα με άμμο και καρέκλες που λειτουργούν ως αυτοσχέδια εξέδρα συνθέτουν το σκηνικό μιας διοργάνωσης που έχει αποκτήσει τη δική της ξεχωριστή θέση στην αθλητική κοινότητα.

Η ιδέα γεννήθηκε το 2012, όταν ο Δεμένεγας, μετά την περιπέτεια με την υγεία του, αποφάσισε να διοργανώσει έναν αγώνα στον κήπο του, συνδυάζοντάς τον με ένα μεγάλο γλέντι. Από τότε, το «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο» έγινε μια διαφορετική συνάντηση ανθρώπων που αγαπούν τον κλασικό αθλητισμό. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες και ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος έχει δώσει ξανά το «παρών» στη συγκεκριμένη διοργάνωση. Και όπως φαίνεται από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, ο χρυσός Ολυμπιονίκης δεν πήγε απλώς για να… χαλαρώσει.

Ο Τεντόγλου κατέγραψε ένα νέο, άτυπο «ρεκόρ κήπου», φτάνοντας σύμφωνα με τα σχετικά βίντεο στα 6,29 μέτρα, στο άλμα με φόρα.

Το σκηνικό, φυσικά, δεν θα μπορούσε να μην προκαλέσει και τα απαραίτητα σχόλια. Με τον κήπο να έχει μετατραπεί σε αυτοσχέδιο στάδιο και τον Τεντόγλου να παίρνει φόρα, ένας από τους φόβους ήταν μήπως το άλμα… ξεφύγει από τα όρια του σκάμματος.