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Κόντρα Λοβέρδου – Γιαννακοπούλου on air: «Ήρθατε εδώ για να κάνετε επιθέσεις» – «Λυπάμαι που σας στήριξα το 2021»

Ο Ανδρέας Λοβέρδος και η Νάντια Γιαννακοπούλου είχαν μια έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24, ανταλλάσσοντας κατηγορίες για την εκλογική πορεία των κομμάτων τους, την πολιτική στήριξη του παρελθόντος και την τρέχουσα πολιτική τους θέση.

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Πολιτική

Γιαννακοπούλου Λοβέρδος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγρια κόντρα είχαν στον τηλεοπτικό αέρα ο Ανδρέας Λοβέρδος και η Νάντια Γιαννακοπούλου, που ήταν καλεσμένοι το βράδυ της Παρασκευής (2/10) στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24.
  • Ο Ανδρέας Λοβέρδος έκανε λόγο για αποτυχία κομμάτων που «από δεύτερα πέρασαν τρίτα», με την Νάντια Γιαννακοπούλου να απαντά ότι «η αποτυχία καταγράφεται όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ… την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια».
  • Η Νάντια Γιαννακοπούλου εξέφρασε τη λύπη της που το 2021 είχε στηρίξει τον κ. Λοβέρδο για πρόεδρο, με εκείνον να της αντεπιτίθεται: «Δεν με νοιάζει για τι λυπάστε και τι κάνετε. Κι εσείς κατεβήκατε και πήρατε 2,5%».
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Άγρια κόντρα είχαν στον τηλεοπτικό αέρα ο Ανδρέας Λοβέρδος και η Νάντια Γιαννακοπούλου, που ήταν καλεσμένοι το βράδυ της Παρασκευής (2/10) στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» του Action24.

«Εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μιλούν για μειωμένη ανταπόκριση του κόσμου σε ό,τι λένε η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός της,  κόμματα που επί 3,5 χρόνια είχαν ελεύθερο χώρο και τελικά από δεύτερα πέρασαν τρίτα, ή κόμματα που διαλύθηκαν, διαιρέθηκαν δια του 10, και τώρα μετράνε πόσες ψήφους θα πάρει ο ένας και ο άλλος» είπε ο Ανδρέας Λοβέρδος, κάνοντας λόγο για αποτυχία.

«Η αποτυχία καταγράφεται όταν στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έχουν διατελέσει υπουργοί και ήταν υποψήφιοι πρόεδροι, την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια. Γιατί δεν έχουν χορτάσει υπουργιλίκι και θέλουν κι άλλο. Αυτό είναι»  του απάντησε η Νάντια Γιαννακοπούλου.

«Ωχ, τώρα κ. Γιαννακοπούλου, ήρθατε εδώ για να κάνετε επιθέσεις. Τι θα κερδίσετε;» τη διέκοψε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ και στέλεχος της ΝΔ.

Εκατέρωθεν πυρά

«Λυπάμαι πραγματικά, με αυτά τα οποία λέτε για το ΠΑΣΟΚ, που το 2021 σας είχα στηρίξει κιόλας για πρόεδρο. Πραγματικά λυπάμαι, όταν με αυτό τον τρόπο καταφέρεστε κατά του ΠΑΣΟΚ» συνέχισε η κ. Γιαννακοπούλου.

«Δεν με νοιάζει για τι λυπάστε και τι κάνετε. Κι εσείς κατεβήκατε και πήρατε 2,5%. Είστε στη δύσκολη θέση να φωνάζετε, αλλά το τελικό αποτέλεσμα της υπερβολικής φωνής, είναι να είστε τρίτο κόμμα και ο αρχηγός σας στην καταλληλόλητα για πρωθυπουργός να είναι κάτω από 10%, κάτω από 7%. Πρέπει να βάλετε και λίγο μυαλό» αντέτεινε ο κ. Λοβέρδος.

«Δεν φωνάζω καθόλου, αλλά υπάρχει και ένα όριο.   Υπομονή μέχρι τις εκλογές» τόνισε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

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