Πάτρα: Παρέλαβαν δέμα από τις ΗΠΑ με 2,5 κιλά κάνναβη – Συνελήφθησαν 2 άτομα με… επεισοδιακό τρόπο

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Αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν δύο άτομα για υπόθεση ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εντόπισαν έναν άνδρα σε μεταφορική εταιρεία, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, όπου είχε μεταβεί ώστε να παραλάβει δέμα από τις ΗΠΑ. Κατά τον έλεγχο του δέματος βρέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 2,5 κιλών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Ακολούθησε έρευνα για τον τελικό παραλήπτη του δέματος, τα στοιχεία του οποίου φέρεται να υπέδειξε ο συλληφθείς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και το δεύτερο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, στις οικίες των δύο συλληφθέντων, κατασχέθηκαν, ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.