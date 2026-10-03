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Πάτρα: Παρέλαβαν δέμα από τις ΗΠΑ με 2,5 κιλά κάνναβη – Συνελήφθησαν 2 άτομα με… επεισοδιακό τρόπο

Αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν δύο άτομα για υπόθεση ναρκωτικών, αφού εντόπισαν έναν άνδρα να παραλαμβάνει δέμα από τις ΗΠΑ με 2,5 κιλά κάνναβης σε μεταφορική εταιρεία. Ακολούθησε η σύλληψη και του δεύτερου ατόμου, το οποίο αντιστάθηκε, και στις οικίες τους βρέθηκαν ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητες ναρκωτικών

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κάνναβη
φωτογραφία αρχείου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν δύο άτομα για υπόθεση ναρκωτικών, μετά τον εντοπισμό δέματος από τις ΗΠΑ με 2,5 κιλά κάνναβης.
  • Ο πρώτος συλληφθείς παρέλαβε το δέμα σε μεταφορική εταιρεία, ενώ ακολούθησε η σύλληψη του τελικού παραλήπτη, ο οποίος αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.
  • Στις οικίες των δύο συλληφθέντων κατασχέθηκαν ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, ενώ θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αστυνομικοί της ασφάλειας Πατρών συνέλαβαν δύο άτομα για υπόθεση ναρκωτικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας σχετικές πληροφορίες, εντόπισαν έναν άνδρα σε μεταφορική εταιρεία, σε κεντρικό σημείο της Πάτρας, όπου είχε μεταβεί ώστε να παραλάβει δέμα από τις ΗΠΑ. Κατά τον έλεγχο του δέματος βρέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους περίπου 2,5 κιλών, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Ακολούθησε έρευνα για τον τελικό παραλήπτη του δέματος, τα στοιχεία του οποίου φέρεται να υπέδειξε ο συλληφθείς.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν και το δεύτερο άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 αντιστάθηκε στους αστυνομικούς.

Στο πλαίσιο των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στη συνέχεια, στις οικίες των δύο συλληφθέντων, κατασχέθηκαν, ζυγαριές ακριβείας και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

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