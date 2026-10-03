Επίδομα παιδιού 2027: Πότε αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης και τι πρέπει να γνωρίζετε

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Αλλάζει το επόμενο διάστημα ο τρόπος χορήγησης του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά

Ειδικότερα, το δικαιούμενο ποσό της τρίτης διμηνιαίας(Μαΐου – Ιουνίου) δόσης του επιδόματος για το 2027 αναμένεται να υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026 και θα καταβληθεί την Τετάρτη, 30 Ιουνίου του 2027. Το ίδιο φαίνεται πως, θα ισχύσει και για τον υπολογισμό της τέταρτης, της πέμπτης και της έκτης δόσης του επιδόματος.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να έχουν υποβάλει από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου του 2027 τη φορολογική δήλωση του Ε1 για το φορολογικό έτος 2026, εάν δεν δοθεί παράταση στην προθεσμία για την υποβολή.

Και όσοι από τους υπόχρεους δεν προβούν στην εν λόγω κίνηση, τότε κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στην παραπάνω καταβολή.

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