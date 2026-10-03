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Επίδομα παιδιού 2027: Πότε αναμένεται να αλλάξει ο τρόπος χορήγησης και τι πρέπει να γνωρίζετε

Ο τρόπος χορήγησης του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ αλλάζει καθώς η τρίτη διμηνιαία δόση του 2027  θα υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026 και θα καταβληθεί στις 30 Ιουλίου 2027. Οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση Ε1 για το 2026 μεταξύ 16 Μαρτίου και 15 Ιουλίου 2027, διαφορετικά κινδυνεύουν να αποκλειστούν από την καταβολή.

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Οικονομία

επίδομα παιδιού
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Αλλάζει το επόμενο διάστημα ο τρόπος χορήγησης του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ.
  • Το δικαιούμενο ποσό της τρίτης διμηνιαίας (Μαΐου – Ιουνίου) δόσης του επιδόματος για το 2027 θα υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026 και θα καταβληθεί στις 30 Ιουλίου του 2027.
  • Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φορολογική δήλωση του Ε1 για το φορολογικό έτος 2026 από 16 Μαρτίου έως 15 Ιουλίου 2027, καθώς όσοι δεν το πράξουν κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στην καταβολή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Αλλάζει το επόμενο διάστημα ο τρόπος χορήγησης του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ.

Της Κατερίνας Φεσσά                    

Ειδικότερα, το δικαιούμενο ποσό της τρίτης διμηνιαίας(Μαΐου – Ιουνίου) δόσης του επιδόματος για το 2027 αναμένεται να υπολογιστεί με βάση τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2026 και θα καταβληθεί την Τετάρτη, 30 Ιουνίου του 2027. Το ίδιο φαίνεται πως, θα ισχύσει και για τον υπολογισμό της τέταρτης, της πέμπτης και της έκτης δόσης του επιδόματος.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να έχουν υποβάλει από τις 16 Μαρτίου έως τις 15 Ιουλίου του 2027 τη φορολογική δήλωση του Ε1 για το φορολογικό έτος 2026, εάν δεν δοθεί παράταση στην προθεσμία για την υποβολή.

Και όσοι από τους υπόχρεους δεν προβούν στην εν λόγω κίνηση, τότε κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στην παραπάνω καταβολή.

Διαβάστε περισσότερα στο enikonomia.gr

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