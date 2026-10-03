Τέξας: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για τη δολοφονία 4χρονης από τη μητέρα της όταν έχασε την επιμέλειά της – Η σπαρακτική δήλωση του πατέρα

Νέες λεπτομέρειες για την ασύλληπτη τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Χιούστον των ΗΠΑ, όπου μία 35χρονη μητέρα σκότωσε την τετράχρονη κόρη της και αυτοκτόνησε, λίγες ώρες μετά την απώλεια της επιμέλειας.

Ο πατέρας του παιδιού, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, εξέδωσε μία σπαρακτική δήλωση μετά την τραγική είδηση της δολοφονίας της 4χρονης κόρης του από την πρώην σύζυγό του. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε ότι οι δυο τους δεν ήταν μόνες στο σπίτι όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Η 35χρονη Σιμπέλ Σαβέλα έπρεπε να παραδώσει την κόρη της, Βίβιαν, στον πρώην σύζυγό της, Άαρον Σαβέλα, το βράδυ της Τρίτης, αλλά αντί γι’ αυτό την πυροβόλησε θανάσιμα στο σπίτι τους στο Χιούστον και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό της, σύμφωνα με το Αστυνομικό Τμήμα του Χιούστον και τον δικηγόρο της οικογένειας.

«Δεν υπάρχουν λόγια..»

Η δικηγόρος Στέφανι Σαπίρο, που εκπροσωπεί τον πατέρα, δήλωσε στη ΝΥ Post ότι ο Άαρον δεν είχε ισχυριστεί ποτέ ότι η Σιμπέλ κακοποιούσε σωματικά τη Βίβιαν, αλλά πίστευε ότι το μικρό κορίτσι «ενδεχομένως υφίστατο συναισθηματική κακοποίηση» από τη μητέρα της.

«Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη. Η Βίβιαν ήταν τεσσάρων ετών. Την αγαπούσαν απεριόριστα ο πατέρας της, ο Άαρον, και όλοι όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί της. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που μας στερήθηκε», ανέφερε η Σαπίρο σε δήλωσή της εκ μέρους του Άαρον και της οικογένειάς του.

«Ο Άαρον έκανε όλα όσα ζητεί ο νόμος από έναν γονέα που προσπαθεί να προστατεύσει το παιδί του. Εμπιστεύτηκε τα δικαστήρια. Ακολούθησε κάθε εντολή. Περίμενε να λειτουργήσει η δικαιοσύνη. Την Τρίτη, ο δικαστής του ανέθεσε την κύρια επιμέλεια της Βίβιαν, και εκείνη έπρεπε να επιστρέψει στο σπίτι μαζί του εκείνο το βράδυ. Δεν επέστρεψε ποτέ». Η δήλωση συνεχίζει αναφέροντας: «Οι ιστορίες των πατέρων που αγωνίζονται αθόρυβα, υπομονετικά και εντός των πλαισίων του νόμου για να προστατεύσουν τα παιδιά τους, σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας».

Tο χρονικό της τραγωδίας στο Τέξας

Η αστυνομία έσπευσε στο σπίτι γύρω στις 5:45 το απόγευμα της Τρίτης και βρήκε τη μικρή Βίβιαν νεκρή, ενώ η Σιμπέλ έφερε τραύμα από πυροβολισμό, το οποίο προκάλεσε η ίδια στον εαυτό της, στον τρίτο όροφο της κατοικίας.

Ο νέος σύζυγος της Σιμπέλ, ο εστιάτορας Γκρεγκ Κουμπάλα, και μια μπέιμπι σίτερ βρίσκονταν μέσα στο σπίτι όταν ακούστηκαν οι πυροβολισμοί και προσπάθησαν έντρομοι να παραβιάσουν την πόρτα για να μπουν στο δωμάτιο του παιδιού, σύμφωνα με την αστυνομία και τη Daily Mail. Δεν θεωρείται ότι είχαν οποιαδήποτε εμπλοκή στους πυροβολισμούς.

Η Σιμπέλ διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της μία ημέρα αργότερα, ανακοίνωσε η αστυνομία. «Νωρίτερα την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ακρόαση για την επιμέλεια, η οποία δεν εξελίχθηκε καλά για τη μητέρα», δήλωσε ο αστυνόμος Λάρι Κρόουσον του Αστυνομικού Τμήματος του Χιούστον μετά τη τραγωδία της Τρίτης, σύμφωνα με το ABC13.

Η δικαστική διαμάχη και οι αυστηροί περιορισμοί

Με καταγωγή από τη Βραζιλία, η Σιμπέλ χώρισε με τον Άαρον τον Νοέμβριο του 2024 ύστερα από τέσσερα χρόνια γάμου, γεγονός που οδήγησε σε μια δύσκολη δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια της κόρης τους. Στον Άαρον παραχωρήθηκαν τα αποκλειστικά δικαιώματα για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη φροντίδα της Βίβιαν κατά τη διάρκεια μιας μοιραίας ακρόασης στο δικαστήριο την Τρίτη, σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή της Daily Mail.

Στη μητέρα επιτρεπόταν να περνά χρόνο με τη Βίβιαν μόνο υπό την επίβλεψη μιας οργάνωσης με έδρα το Τέξας, της «Guardians of Hope», σύμφωνα με την απόφαση της δικαστού Όντρι Λότον-Έβανς (Audrie Lawton-Evans) της κομητείας Χάρις.

Στη Σιμπέλ, της οποίας ο νέος σύζυγος κατέχει ένα επιτυχημένο franchise της αλυσίδας Chick-fil-A, απαγορεύτηκε επίσης να μιλά στο μικρό κορίτσι στη μητρική της γλώσσα, τα πορτογαλικά, εκτός εάν ο επόπτης γνώριζε επίσης άπταιστα τη γλώσσα, όπως αναφέρει το μέσο.

Παράλληλα, της διατάχθηκε να καταβάλλει διατροφή στον Άαρον, να καλύπτει το ήμισυ των ιατρικών εξόδων της κόρης τους που δεν καλύπτονταν από ασφάλεια, ενώ δεν της επιτρεπόταν να παρίσταται στις σχολικές δραστηριότητες του παιδιού ούτε να δίνει τη συγκατάθεσή της για την ιατρική του περίθαλψη.

Προγενέστερα έγγραφα που εξασφάλισε το μέσο έδειξαν ότι απαγορευόταν επίσης και στους δύο γονείς να κακολογούν ο ένας τον άλλον μπροστά στη Βίβιαν. Το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τη Σιμπέλ αρνήθηκε να σχολιάσει το αίτημα της The Post.