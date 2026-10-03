Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, την απείλησε και της πήρε το κινητό

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Σοβαρό επεισόδιο έμφυλης βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο πρώην σύντροφός της πήγε στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές, ενώ φέρεται να της αφαίρεσε και το κινητό της τηλέφωνο.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, ακόμη και μετά την άφιξη των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να έβριζε και να απειλούσε τη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κάνναβη.