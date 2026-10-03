Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, την απείλησε και της πήρε το κινητό

Σοβαρό επεισόδιο έμφυλης βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα, όταν ο πρώην σύντροφος μιας γυναίκας πήγε στο σπίτι της, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της αφαίρεσε το κινητό. Η αστυνομία συνέλαβε τον άνδρα, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κάνναβη

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό επεισόδιο έμφυλης βίας σημειώθηκε στην Πάτρα, όταν ο πρώην σύντροφος γυναίκας πήγε στο σπίτι της, προκάλεσε φθορές και φέρεται να της αφαίρεσε το κινητό.
  • Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, με τον άνδρα να φέρεται να έβριζε και να απειλούσε τη γυναίκα ακόμη και μετά την άφιξη των αστυνομικών.
  • Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κάνναβη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σοβαρό επεισόδιο έμφυλης βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Πάτρα, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, ο πρώην σύντροφός της πήγε στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές, ενώ φέρεται να της αφαίρεσε και το κινητό της τηλέφωνο.

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του tempo24, ακόμη και μετά την άφιξη των αστυνομικών, ο άνδρας φέρεται να έβριζε και να απειλούσε τη γυναίκα.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του, ενώ κατά τον έλεγχο που ακολούθησε εντοπίστηκε στην κατοχή του και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κάνναβη.

 

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