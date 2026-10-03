Τροχαίο με νταλίκα στην Αλίαρτο: Το βαρύ όχημα «κρεμάστηκε» από γέφυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Αλίαρτο, νταλίκα φορτωμένη με παλιοσίδερα ξέφυγε από την πορεία της και κρεμάστηκε από γέφυρα.
Το τροχαίο συνέβη στις περίπου 5 το πρωί του Σαββάτου, στην επαρχιακή οδό Αλιάρτου – Ακραιφνίου.
Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μεγάλου οχήματος, με αποτέλεσμα η νταλίκα να βγει από την πορεία της και να καταλήξει να κρέμεται από γέφυρα, λίγο πριν από την Αλίαρτο.
Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, τόσο ο οδηγός όσο και ο συνοδηγός είναι καλά στην υγεία τους.
Στο σημείο αναμένεται ειδικό γερανοφόρο όχημα, προκειμένου να αποκολλήσει τη νταλίκα και να απομακρύνει με ασφάλεια το όχημα από τη γέφυρα.