Ελένη Καστάνη: Η αποκάλυψη για ιατρείο στο Κολωνάκι – «Είπα, Παναγία μου πού ήρθα; Έφυγα αμέσως»

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Ελένη Καστάνη στην Αθηναΐδα Νέγκα και στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά του Action24, μιλώντας για τη διαδρομή της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο, καθώς και τις αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση από τότε που έχασε κιλά. Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη που έκανε για ένα ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου της είχαν προτείνει να κάνει κάποια θεραπεία.

Η αγαπημένη ηθοποιός είπε πως ήταν γνωστή με τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς είχαν την ίδια καταγωγή και τον συναντούσε συχνά στη Σητεία.

«Κάποια στιγμή του γιου μου του είχε καρφωθεί το νύχι του ποδιού από το ποδόσφαιρο, όταν ήταν μικρός. Ρώτησα τον γιατρό πού έπρεπε να τον πάω, νόμιζα ότι ήθελε ποδολόγο και μου είπε να τον πάω σε έναν πλαστικό (χειρουργό). Τον πήγα λοιπόν σε έναν πλαστικό στο Κολωνάκι. Όταν μπήκα μέσα, ήταν τέτοιο το γλείψιμο, που λέω “Παναγία μου, πού ήρθα”. Έφυγα, δεν ξαναπήγα. Είναι τόσο μεγάλο το γλείψιμο… Έχω ένα ένστικτο, μου χτυπάει κουδουνάκι μέσα μου ότι κάτι συμβαίνει. Μου έλεγαν “κυρία Καστάνη, θα σας κάνουμε μία θεραπεία”. Του λέω “να με αφήσεις ήσυχη με τις θεραπείες”. Όλοι σκέφτονται και το οικονομικό, αλλά έχω ένστικτο. Πήγαμε μετά σε μία κλινική στη Γλυφάδα κι όλα καλά», είπε μεταξύ άλλων η Ελένη Καστάνη.

«Δεν είμαι πονηρή, είμαι όμως έξυπνη. Θεωρώ ότι είμαι έξυπνος άνθρωπος. Η εξυπνάδα είναι βάσανο, δεν είναι ωραίο να καταλαβαίνεις τα πάντα. Καμιά φορά λέω “μακάριοι οι φτωχοί τω πνεύματι”. Εγώ παίρνω τον άλλο δρόμο, της μάχης, του αγώνα, όχι της πονηριάς. Δεν υπάρχει καν για μένα το πλάγιο», εξομολογήθηκε η ηθοποιός σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

«Στη ζωή μου κυκλοφορώ σαν την πλύστρα. Από τη φωνή μου αναγνωρίζουν ότι είμαι η Ελένη Καστάνη» ανέφερε επίσης.

Επίσης, ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην τηλεόραση. Αν και δήλωσε θετική, εξήγησε πως δεν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. «Τώρα πια δεν κάνω τηλεόραση. Θέλω πάρα πολύ να κάνω πάλι, αλλά θέλω να είναι κάτι ωραίο, κάτι ενδιαφέρον. Το ’85 τελείωσα τη δραματική σχολή. Έχω πάνω από σαράντα χρόνια ηθοποιός. Δεν μου λείπει η καριέρα, την έχω κάνει. Μου λείπει να κάνω κάτι που να με ενδιαφέρει, να με κεντρίζει. Θα έκανα τηλεόραση γιατί απουσιάζω αρκετά χρόνια, αν ήταν κάτι πολύ ωραίο», επισήμανε.

Συνεχίζοντας, η ηθοποιός τόνισε ότι τα χρήματα που δίνονται πλέον είναι αποτρεπτικά για να αποφασίσει να επιστρέψει τηλεοπτικά. «Έπεσε στα χεριά μου ένα σενάριο που μου άρεσε, αλλά δεν ευδοκίμησε γιατί ήταν τεράστια η οικονομική διαφορά που λες με κοροϊδεύουν, δεν μπορούν να το λένε σοβαρά. Είναι εφιαλτικά λίγα τα χρήματα πλέον στην τηλεόραση», πρόσθεσε.