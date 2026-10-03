Κωνσταντίνος Ρήγος για Γιώργο Μαζωνάκη: «Κάθε μέρα ξυπνάω και λέω, είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ένας κι Ένας» βρέθηκε ο Κωνσταντίνος Ρήγος, όπου μεταξύ άλλων, μίλησε για την πολυετή πορεία του στο μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την παράσταση «The Dreamers», την οποία σκηνοθετεί, αλλά και τη συνεργασία και τη φιλία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Αναφερόμενος στον τραγουδιστή, ο πολύπειρος σκηνοθέτης και χορογράφος μίλησε με ιδιαίτερη συγκίνηση για την απώλειά του και για το αποτύπωμα που άφησε στους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

«Τον αγαπούσαν όλοι, δεν είναι ότι εκφράστηκε τώρα αυτή η αγάπη. Τώρα εκφράστηκε το ακατανόητο, δηλαδή συνέβη κάτι σε έναν άνθρωπο, ο οποίος έφυγε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς. Εγώ ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Κάθε μέρα που ξυπνάω λέω “είναι δυνατόν να μην είναι ανάμεσά μας;”. Αυτό είναι κάτι που δεν ξέρω αν μπορώ να το ξεπεράσω τόσο εύκολα», παραδέχθηκε.

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναφέρθηκε και στη συνεργασία τους, η οποία ξεκίνησε το 2008 με ένα video clip και συνεχίστηκε με εμφανίσεις και άλλα projects.

«Ήθελε κάθε μέρα να κάνει κάτι καινούργιο, να δοκιμάζει κάτι καινούργιο και να είναι κάτι καινούργιο. Μας συνέδεσαν πολλά. Η ουσία. Τα κάναμε γιατί θέλαμε κάτι να πούμε», σημείωσε.

Ο σκηνοθέτης θυμήθηκε, επίσης, ένα περιστατικό από τη Θεσσαλονίκη, όταν βρέθηκαν στη Νέα Παραλία για μια φωτογράφιση. Όπως περιέγραψε, καλούσε περαστικούς να φωτογραφηθούν μαζί με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δίνοντάς του έτσι την ευκαιρία να έρθει σε άμεση επαφή με τον κόσμο.

«Όταν τελειώσαμε, μου είπε “πόσο διαφορετικό είναι να πλησιάσεις τον κόσμο τόσο χωρίς λόγο”. Ήθελε πολύ να είναι κοντά στον κόσμο και αυτό το έδειχνε στο live του», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Ρήγος.

Κλείνοντας, ο ίδιος υπογράμμισε πως ίσως ο Γιώργος Μαζωνάκης να μην είχε αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος της αγάπης που είχε συγκεντρώσει γύρω του.

«Μπορεί και να μην είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε όλο αυτό τον κόσμο μαζί του, ενώ τον είχε. Αλλά σίγουρα, αν υπάρχει κάτι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, θα ήταν ευτυχισμένος. Προσπαθώ να νιώθω ότι είναι εδώ και να μη διαβάζω», κατέληξε.