Νέα ισραηλινή επιδρομή στη Γάζα: Τουλάχιστον πέντε νεκροί από πλήγμα σε πολυκατοικία – Παραμένουν τα «αγκάθια» για την εκεχειρία

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Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που σημειώθηκε σήμερα σε συνοικία της Πόλης της Γάζας, σύμφωνα με υγειονομικούς αξιωματούχους του παλαιστινιακού θύλακα. Μεταξύ των στόχων φέρεται να ήταν και πολυκατοικία, η οποία υπέστη πλήγμα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση ή σχόλιο από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) για το περιστατικό.

Η νέα επιδρομή σημειώνεται την ίδια στιγμή που παραμένει σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Οκτώβριο του 2025, έπειτα από αμερικανική μεσολάβηση.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών παραμένουν σε εκκρεμότητα, με βασικά ζητήματα τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χαμάς επιχειρεί να ανασυγκροτήσει το οπλοστάσιό της και έχει πραγματοποιήσει επιθέσεις κατά παράβαση της εκεχειρίας. Τις τελευταίες εβδομάδες, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, αρνείται ότι προετοιμάζει νέες επιθέσεις ή ότι ανασυγκροτεί τις στρατιωτικές της δυνατότητες και κατηγορεί το Ισραήλ ότι υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία και την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Πάνω από 1.400 νεκροί στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Λωρίδας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, περισσότεροι από 1.400 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τις 10 Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε ισχύ η εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια περίοδο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έχουν αναφέρει έξι απώλειες στη Γάζα, εκ των οποίων πέντε στρατιωτικοί και ένας συμβασιούχος του υπουργείου Άμυνας.