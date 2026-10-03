Δεξαμενόπλοιο με αργό πετρέλαιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν – Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος

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Δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση ή άλλη επίπτωση από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Παράλληλα, η UKMTO καλεί τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.