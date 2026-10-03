Δεξαμενόπλοιο με αργό πετρέλαιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοικτά του Ομάν – Ασφαλή τα μέλη του πληρώματος

Δεξαμενόπλοιο που μετέφερε αργό πετρέλαιο επλήγη από άγνωστο βλήμα ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO). Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος.

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Διεθνή Νέα

Δεξαμενόπλοιο, Ομάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν.
  • Όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία UKMTO, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση.
  • Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του συμβάντος, με την UKMTO να καλεί τα πλοία στην περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεξαμενόπλοιο που μεταφέρει αργό πετρέλαιο ανέφερε ότι επλήγη από άγνωστο βλήμα, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια ανατολικά του Ομάν, σύμφωνα με την υπηρεσία Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Όπως ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία, όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί περιβαλλοντική ρύπανση ή άλλη επίπτωση από το περιστατικό.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν.

Παράλληλα, η UKMTO καλεί τα πλοία που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους και να αναφέρουν τυχόν ύποπτη δραστηριότητα.

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