Δημήτρης Κανελλόπουλος: Η ιστορία πίσω από το όνομα των Domenica και τη «Βουή του δρόμου»

Στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της Παρασκευής (2/10) βρέθηκε ο Δημήτρης Κανελλόπουλος, ιδρυτής και frontman των Domenica, σε μια συζήτηση για την πορεία του συγκροτήματος, τις μουσικές του επιτυχίες, αλλά και τις στιγμές που σημάδεψαν την καριέρα του.

Ο μουσικός αποκάλυψε την ιστορία πίσω από την ονομασία Domenica, εξηγώντας ότι η έμπνευση προέκυψε από το ημερολόγιο στο οποίο κατέγραφε τις πρόβες του συγκροτήματος.

«Είχα ένα ημερολόγιο που έγραφα τις πρόβες στο στούντιο. Είχαν προτείνει τα παιδιά κάτι άλλα ονόματα, ας μην τα πω τώρα που είναι πρωί, γιατί είναι λίγο περίεργα. Έγραφα, λοιπόν, “Κυριακή στις 3 αυτό”. Οπότε είδα δίπλα το “Κυριακή, Sunday, Domenica” κι έτσι διάλεξα αυτό», δήλωσε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη «Βουή του δρόμου», ένα από τα γνωστότερα τραγούδια των Domenica. «Είναι τουλάχιστον 100 τα τραγούδια που έχουμε κυκλοφορήσει. Η “Βουή του δρόμου” έχει και μία ξεχωριστή ιστορία, είναι από έναν ποιητή του 1927. Είμαστε πλέον στον 100ό χρόνο που γράφτηκε αυτό το ποίημα. Το κάναμε τραγούδι, ο κόσμος το αγάπησε και ακόμα το ακούει», σημείωσε.

Ο Κανελλόπουλος σημείωσε ακόμη ότι οι Domenica έχουν στο ενεργητικό τους περισσότερα από 100 τραγούδια, ενώ προανήγγειλε την κυκλοφορία νέου υλικού, χωρίς να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης αναφέρθηκε και στον Μάνο Ξυδούς, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλική σχέση. Μιλώντας για την απώλειά του, τόνισε τη σημαντική θέση που είχε στη ζωή του, θυμίζοντας τις κοινές τους συζητήσεις, τις βόλτες και τις ατελείωτες συζητήσεις τους γύρω από τη μουσική και την κοινωνία.

«Η απώλειά του για μένα ήταν τεράστια. Μου έμαθε πάρα πολλά πράγματα. Για μένα ήταν το φιλαράκι μου, πίναμε καφέ, κάναμε βόλτες, τσακωνόμασταν όλη την ώρα για τη μουσική και για κοινωνικοπολιτικά θέματα. Περνάγαμε πολύ ωραία, τον είχα κάνει και γείτονα στη Νέα Σμύρνη», ανέφερε ο τραγουδιστής.