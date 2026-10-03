Βρετανία: Ο ύποπτος για τη δολοφονία της Αν Γουίντεκομπ κατηγορείται για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών εναντίον του Φάρατζ

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Ο 28χρονος Τζόσουα Κέρι, ο οποίος ήδη αντιμετωπίζει κατηγορία για τη δολοφονία της πρώην βουλευτή και στελέχους του Reform UK Αν Γουίντεκομπ, κατηγορείται πλέον και για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, ανακοίνωσε η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η νέα κατηγορία αφορά, μεταξύ άλλων, φερόμενες ενέργειες που σχετίζονται με τον ηγέτη του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ.

Σε βάρος του Κέρι απαγγέλθηκε κατηγορία για προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών, με την επίμαχη περίοδο να εκτείνεται από τις 31 Μαΐου 2024 έως τις 8 Ιουλίου 2026.

Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η κατηγορία προέκυψε έπειτα από εκτεταμένη και σύνθετη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν ειδική ομάδα ντετέκτιβ, αναλυτές και ειδικοί της εγκληματολογικής έρευνας.

Η Βίκι Έβανς, εθνική συντονίστρια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, δήλωσε ότι η έρευνα περιλάμβανε την εξέταση διαφορετικών κατευθύνσεων και στοιχείων, τα οποία οδήγησαν στην απαγγελία της νέας κατηγορίας.

Η υπόθεση της Αν Γουίντεκομπ

Ο Κέρι είχε συλληφθεί στις 11 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον εντοπισμό της σορού της 78χρονης Αν Γουίντεκομπ στην κατοικία της στο Χέιτορ, στο Ντέβον.

Σε βάρος του είχε ήδη απαγγελθεί κατηγορία για τη δολοφονία της. Η υπόθεση είχε αρχικά ερευνηθεί από τις τοπικές Αρχές, οι οποίες δεν είχαν αποδώσει πολιτικό κίνητρο στην επίθεση. Στη συνέχεια, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία ανέλαβε την έρευνα, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «στοχευμένη επίθεση».

Ο Κέρι, ο οποίος διέμενε στο Ρόδεραμ της βόρειας Αγγλίας, αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου στο Λονδίνο.

Η έρευνα για τον Νάιτζελ Φάρατζ

Η νέα εξέλιξη συνδέεται με ξεχωριστή έρευνα για περιστατικό στην κατοικία του Νάιτζελ Φάρατζ στο νότιο Λονδίνο.

Η βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία επανεκκίνησε τον Αύγουστο την έρευνα, η οποία είχε προηγουμένως ολοκληρωθεί έπειτα από περίπου έναν χρόνο. Σύμφωνα με τις Αρχές, κατά την επανεξέταση εντοπίστηκε στοιχείο που δεν είχε διερευνηθεί στο παρελθόν.

Ο Φάρατζ είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι αναμμένος εμπρηστικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο γραμματοκιβώτιο της κατοικίας του στις αρχές του προηγούμενου έτους, κάνοντας λόγο για απόπειρα εμπρησμού.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι νέες κατηγορίες σε βάρος του Κέρι θα εξεταστούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.