Νίκος Ανδρουλάκης: Συνάντηση με εκπροσώπους της αλιείας στη Θεσσαλονίκη – «Χρειάζεται όραμα και πολιτική για την παραγωγή»

Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας συνολικής πολιτικής για την ελληνική αλιεία και ευρύτερα για την παραγωγή υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους του αλιευτικού κλάδου στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Αριστοτέλους.

Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Συνεταιρισμού Μηχανοτρατών Ν. Μηχανιώνας, της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, της Πανελλήνιας Ένωσης Αλιέων Γρι Γρι και της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού.

Οι αλιείς έθεσαν, μεταξύ άλλων, το ζήτημα της υψηλής τιμής των καυσίμων και του αυξημένου κόστους λειτουργίας των αλιευτικών σκαφών.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζω από πρώτο χέρι τον αγώνα που δίνετε για να κρατήσετε όρθια την ελληνική αλιεία», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στη συνέχεια πρόσθεσε:

«Πλέον, το κόστος για να βγει ένα αλιευτικό σκάφος στη θάλασσα είναι δυσβάσταχτο. Και δεν είναι μόνο το ενεργειακό κόστος και η τιμή του πετρελαίου. Υπάρχουν και άλλα σοβαρά ζητήματα, όπως ο λαγοκέφαλος, που αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές της χώρας, η παράνομη αλιεία από τρίτες χώρες στο Αιγαίο και ο απαρχαιωμένος αλιευτικός στόλος.

Πρέπει να κάνουμε πολλά και να τα κάνουμε γρήγορα, γιατί ισχυρό ναυτικό έθνος χωρίς ισχυρή αλιεία δεν μπορεί να υπάρξει».

Η πρόταση για το κόστος των καυσίμων και τον αλιευτικό στόλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε στο πρόγραμμα MedSAF (Mediterranean Sea and Fisheries), το οποίο, όπως ανέφερε, μπορεί να αξιοποιηθεί για τη μείωση της επιβάρυνσης από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

«Η κυβέρνηση πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα το πρόγραμμα MedSAF (Mediterranean Sea and Fisheries), το οποίο επιτρέπει την επιδότηση έως και του 70% της πρόσθετης αύξησης στην τιμή του πετρελαίου. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, την οποία έχουν αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει άμεσα πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του αλιευτικού στόλου. Είναι ζήτημα ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας», δήλωσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι απαιτούνται κίνητρα για την είσοδο νέων ανθρώπων στην αλιεία.

«Χρειάζονται, επίσης, ουσιαστικά κίνητρα για να μπουν νέοι άνθρωποι στο επάγγελμα. Η αλιεία γερνάει και πρέπει να προστατεύσουμε όσους επιλέγουν να ασχοληθούν με αυτήν.

Δεν είναι μόνο θέμα παράδοσης. Η Ελλάδα είναι ναυτική δύναμη και η ναυτική της ισχύς δεν περιορίζεται στους εφοπλιστές και στους ισχυρούς του κλάδου. Είστε και εσείς μέρος αυτής της δύναμης.

Θα σας στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί αποτελείτε κομμάτι της ταυτότητας της πατρίδας μας. Έχω τον χρόνο και τη διάθεση να ακούσω τα προβλήματα όλων σας, ώστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες. Ήδη έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες στη Βουλή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συνεχίσουμε να είμαστε δυναμικά στο πλευρό σας».

Αλιεία, υδατοκαλλιέργειες και τουρισμός

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρθηκε ακόμη στον σχεδιασμό των προγραμμάτων που αφορούν τη θάλασσα, τις υδατοκαλλιέργειες και την αλιεία.

«Πρέπει να εξεταστεί σοβαρά το ζήτημα των προγραμμάτων για τη θάλασσα και τις υδατοκαλλιέργειες, καθώς και η θέση που έχει σε αυτά η αλιεία», σημείωσε.

Στη συνέχεια ανέφερε:

«Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές για τη θάλασσα παραμερίζοντας τους ανθρώπους που ζουν από αυτήν.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο συνύπαρξης των δραστηριοτήτων στη θάλασσα, όπως ο καταδυτικός και ο αλιευτικός τουρισμός, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειωθεί ουσιαστικά το κόστος της δικής σας εργασίας. Πρέπει να μπορείτε να βγαίνετε στη θάλασσα με αξιοπρέπεια και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ώστε να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους στο επάγγελμα.

Πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους της θάλασσας. Η παραγωγή δεν προέρχεται μόνο από τη θάλασσα, αλλά και από τη δραστηριότητα μέσα σε αυτήν. Και δεν πρέπει να την περιφρονούμε».

Κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την παραγωγή

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για την πολιτική που ακολουθεί στον τομέα της παραγωγής, συνδέοντας το ζήτημα της αλιείας με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση.

«Η άποψή μου είναι, και το λέω ξεκάθαρα, ότι το υπουργείο δεν περιφρονεί μόνο εσάς. Και αυτό φαίνεται και από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει περιφρονήσει τον πραγματικό παραγωγό, με διακρίσεις, με υποκρισία και με μπαλώματα. Θέλει όραμα και πολιτική για την παραγωγή σε κάθε τομέα, και στην αλιεία και στον πρωτογενή τομέα και στη μεταποίηση και παντού.

Αλλιώς, η Ελλάδα θα σβήσει παραγωγικά. Θα σβήσει παραγωγικά, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, θα είμαστε δυναμικά δίπλα σας», ανέφερε.

Κατά τη συζήτηση, ένας ψαράς απευθύνθηκε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Όλος αυτός ο στόλος με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα έγινε και μετά κάτσαμε κάτω».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε: «Και για τους αγρότες, πάλι όλα με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου έγιναν».

Μετά τη συνάντηση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ανέβηκε, έπειτα από πρόσκληση του ιδιοκτήτη, σε αλιευτικό σκάφος, όπου ενημερώθηκε για τις ανάγκες του σε καύσιμα και για τον τρόπο αλιείας, ενώ συνομίλησε με ψαράδες για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους δραστηριότητα.