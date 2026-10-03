Πέλλα: Εξιχνιάστηκε απόπειρα τηλεφωνικής απάτης με πρόσχημα διαρροή ρεύματος – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών

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Στην εξιχνίαση απόπειρας τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναίκας, η οποία είχε γίνει τον περασμένο Φεβρουάριο σε περιοχή της Πέλλας, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πέλλας.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, συνεργός τους τηλεφώνησε στο σταθερό τηλέφωνο της γυναίκας, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, και ισχυρίστηκε ότι υπήρχε κίνδυνος λόγω διαρροής ρεύματος.

Στη συνέχεια, την παρότρυνε να συγκεντρώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε στο σπίτι, να τα τοποθετήσει σε πλαστική λεκάνη και να τα αφήσει έξω από την κατοικία της, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα προστατεύονταν από τη δήθεν διαρροή.

Οι εμπλεκόμενοι επιχείρησαν με αυτή τη μέθοδο να αποσπάσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα οποία επρόκειτο να παραλάβουν οι δύο ταυτοποιημένοι άνδρες. Ωστόσο, η απόπειρα δεν ολοκληρώθηκε και δεν κατάφεραν να αφαιρέσουν τα αντικείμενα.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση του συνεργού τους, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν οι εμπλεκόμενοι συνδέονται με άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Γιαννιτσών.

Οι συστάσεις της Αστυνομίας

Με αφορμή την υπόθεση, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας υπενθυμίζει στους πολίτες βασικά μέτρα προστασίας από ανάλογες απόπειρες εξαπάτησης: