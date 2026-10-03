Αγία Σοφία: Στο φως υπόγειο δίκτυο μήκους 9 χιλιομέτρων – Τι αποκαλύπτει ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη

Νέα στοιχεία αποκαλύπτονται για τον υπόγειο κόσμο κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, καθώς οι έρευνες αναδεικνύουν ένα μεγάλο δίκτυο υπόγειων χώρων και διαδρομών κάτω από το ιστορικό μνημείο.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο καιρό, ο Τούρκος υπουργός Πολιτισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι επιβεβαίωσε την ύπαρξη υπόγειου περάσματος κάτω από την Αγιά Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη, κάνοντας λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιομέτρων, εκτείνονται σε διάφορα σημεία γύρω από την Αγία Σοφία, προς την περιοχή του Τοπ Καπί και τον Βυζαντινό Ιππόδρομο.

Όπως ανέφερε ο ξεναγός στην Κωνσταντινούπολη Γιάννης Κουρτέσογλου στο ertnews, παρόμοια υπόγεια διαδρομή είχε εντοπιστεί και στο παρελθόν, όταν κατά τη διάρκεια ερευνών αποκαλύφθηκε σύνδεση με υπόγειο χώρο κοντά σε κατάστημα της περιοχής. Σύμφωνα με τον ξεναγό, η ανάδειξη αυτών των υπόγειων δομών συνδέεται πλέον και με το αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον για την ιστορική και βυζαντινή κληρονομιά της Κωνσταντινούπολης.

Ένας υπόγειος κόσμος κάτω από την Κωνσταντινούπολη

Άλλωστε, η πόλη είναι χτισμένη πάνω σε ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο από δεξαμενές, στοές και άλλα αρχαιολογικά κατάλοιπα που προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Όπως εξήγησε ο Γιάννης Κουρτέσογλου, ακόμη και σήμερα, κατά τη διάρκεια εργασιών σε κεντρικά σημεία της πόλης, είναι πολύ πιθανό να εντοπιστούν αρχαιολογικά ευρήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα έργα μπορεί να σταματήσουν ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες.

Παράλληλα, οι εργασίες ανάδειξης και αποκατάστασης των βυζαντινών καταλοίπων στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Σοφίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, εξέλιξη που αναμένεται να προσθέσει νέους πόλους τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Οι εργασίες συντήρησης στην Αγία Σοφία

Την ίδια στιγμή, στο επίκεντρο παραμένει η κατάσταση διατήρησης του ίδιου του μνημείου, ιδιαίτερα μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί το 2020. Ο Γιάννης Κουρτέσογλου τόνισε ότι τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στο εσωτερικό του μνημείου, με στόχο, όπως είπε, την προστασία του τρούλου, του κτιρίου και του εσωτερικού διακόσμου.

Η συντήρηση της Αγίας Σοφίας παραμένει κομβικής σημασίας, καθώς πρόκειται για ένα μνημείο ανυπολόγιστης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας, που αποτελεί παράλληλα ένα από τα σπουδαιότερα τοπόσημα της Κωνσταντινούπολης.

Η Αγία Σοφία παραμένει ο πρώτος προορισμός για τους Έλληνες

Παρά τη μετατροπή της σε τζαμί, η Αγία Σοφία εξακολουθεί να αποτελεί ίσως τον κύριο πόλο έλξης για τους Έλληνες επισκέπτες στην Κωνσταντινούπολη. «Στους δέκα, οι εννέα» Έλληνες επισκέπτες που έρχονται για πρώτη φορά στην πόλη έχουν ως βασικό σημείο ενδιαφέροντος την Αγία Σοφία, ανέφερε ο ξεναγός, υπογραμμίζοντας ότι η Κωνσταντινούπολη διαθέτει ένα τεράστιο πολιτιστικό απόθεμα, με βυζαντινά μνημεία, εκκλησίες και ιστορικούς χώρους που αξίζει να ανακαλύψει κανείς.

Η έλευση του φθινοπώρου σηματοδοτεί την έναρξη της περιόδου αιχμής για τους Έλληνες επισκέπτες. Ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος αποτελούν τους πλέον δημοφιλείς μήνες για μια απόδραση στην Κωνσταντινούπολη, ενώ η μικρή απόσταση από τη Βόρεια Ελλάδα καθιστά το ταξίδι ιδιαίτερα εύκολο.

Πολλοί ταξιδιώτες από τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές προτιμούν την οδική εκδρομή, επιλέγοντας οργανωμένα πακέτα με νυχτερινή αναχώρηση και άφιξη στην πόλη το επόμενο πρωί.

Η πόλη παραμένει ένας προορισμός που συνδυάζει μοναδικά την ιστορία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία, αν και οι ταξιδιώτες καλούνται να είναι προσεκτικοί στις επιλογές εστίασης, καθώς οι τιμές στα αμιγώς τουριστικά σημεία του κέντρου είναι συχνά αρκετά τσιμπημένες.