Ισπανία: Υποχώρησε πάτωμα και κατάρρευσε οροφή σε μπαρ – 11 οι τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνές πανικού διαδραματίστηκαν στην Ισπανία τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν υποχώρησε πάτωμα μπαρ, ενώ κατέρρευσε και τμήμα της οροφής του με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν περίπου 30 άτομα.
Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιφέρεια Λα Ριόχα, στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα, στη βόρεια Ισπανία, στις περίπου 06:25 ώρα Ελλάδος. Οι θαμώνες του μπαρ είδαν να υποχωρεί το πάτωμα και ξεκίνησαν να τρέχουν για να γλιτώσουν. Σε δευτερόλεπτα κατέρρευσε και τμήμα της οροφής όπως και ένας τοίχος που είναι κοινός με γειτονικό σπίτι.
📹 @guardiacivil ha actuado en el derrumbe de un bar en San Vicente de la Sonsierra que ha derivado en ocho traslados a centros sanitarios de La Rioja pic.twitter.com/tIIoHeRnAM
— EuropaPress La Rioja (@EPLaRioja) October 3, 2026
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις για να απεγκλωβίσουν τους θαμώνες.
Περίπου 30 άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και εν τέλει απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.
Περίπου 11 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
Πυροσβέστες ελέγχουν για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.