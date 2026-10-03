Ισπανία: Υποχώρησε πάτωμα και κατάρρευσε οροφή σε μπαρ – 11 οι τραυματίες – ΒΙΝΤΕΟ

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα της Ισπανίας, υποχώρησε το πάτωμα και κατέρρευσε τμήμα της οροφής σε μπαρ, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν περίπου 30 άτομα. Έντεκα τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, ενώ ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στην Ισπανία τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν υποχώρησε πάτωμα μπαρ και κατέρρευσε τμήμα της οροφής του.
  • Περίπου 30 άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια, με 11 να μεταφέρονται στα νοσοκομεία.
  • Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σκηνές πανικού διαδραματίστηκαν στην Ισπανία τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν υποχώρησε πάτωμα μπαρ, ενώ κατέρρευσε και τμήμα της οροφής του με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν περίπου 30 άτομα.

Το περιστατικό έλαβε χώρα στην περιφέρεια Λα Ριόχα, στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα, στη βόρεια Ισπανία, στις περίπου 06:25 ώρα Ελλάδος. Οι θαμώνες του μπαρ είδαν να υποχωρεί το πάτωμα και ξεκίνησαν να τρέχουν για να γλιτώσουν. Σε δευτερόλεπτα κατέρρευσε και τμήμα της οροφής όπως και ένας τοίχος που είναι κοινός με γειτονικό σπίτι.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα και πυροσβεστικές δυνάμεις για να απεγκλωβίσουν τους θαμώνες.

Περίπου 30 άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και εν τέλει απομακρύνθηκαν από τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Περίπου 11 άτομα μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.

Πυροσβέστες ελέγχουν για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.

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