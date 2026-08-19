Τραγωδία στην Ινδία: 9 νεκροί έπειτα από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα (19/8/2026), εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα (σ.σ. παλαιότερα Καλκούτα, κατά την ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης ως το 2001), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.
Nine dead, six injured in massive fire at hotel in Kolkata. pic.twitter.com/3Bcso2y1AJ
— News Arena India (@NewsArenaIndia) August 19, 2026
Nine killed, six injured in massive fire at a hotel in Kolkata. pic.twitter.com/wYzWJOD46r
— Vani Mehrotra (@vani_mehrotra) August 19, 2026
«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.
#WATCH | Nine people have died and several have suffered injuries in a fire that broke out in a hotel in Kolkata’s Mirza Ghalib Street around 2 am today
Teams of Police and Civil Defence are present at the accident site pic.twitter.com/P6Q8kcImzI
— ANI (@ANI) August 19, 2026
Kolkata hotel fire kills 9, including child; deceased identified as Bangladeshi nationals pic.twitter.com/ETbeGqdIh6
— Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) August 19, 2026
At least nine people were killed, including a child, in a fire at a hotel in India’s eastern city of Kolkata, local police said pic.twitter.com/zHaBJTBOWv
— Horizon Wire (@HorizonWireHW) August 19, 2026
Nine dead, six injured in massive fire at hotel in Kolkata. pic.twitter.com/3Bcso2y1AJ
— News Arena India (@NewsArenaIndia) August 19, 2026
Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.