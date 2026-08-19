Τραγωδία στην Ινδία: 9 νεκροί έπειτα από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα – Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα. Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

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Διεθνή Νέα

Ινδία/Πυρκαγιά
Πηγή: Mehr News Agency
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα.
  • «Εννιά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», ενημέρωσε αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.
  • Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα (19/8/2026), εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε ξενοδοχείο στην Κολκάτα (σ.σ. παλαιότερα Καλκούτα, κατά την ιστορική και επίσημη ονομασία της πρωτεύουσας της ινδικής πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης ως το 2001), ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος.

 


«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα», είπε ο αξιωματικός, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί καθώς δεν έχει άδεια της ιεραρχίας να κάνει δηλώσεις στον Τύπο.

 

 

 

 

 

 

 


Έξι άνδρες, δυο γυναίκες και ένα παιδί διασώθηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

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