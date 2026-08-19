«Κλειδώνουν» τα μέτρα της ΔΕΘ: Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από το νέο οικονομικό πακέτο – Όλες οι τελευταίες πληροφορίες

Το οικονομικό επιτελείο και ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, οριστικοποιούν εντός της εβδομάδας το πακέτο μέτρων της ΔΕΘ, με βάση την υπεραπόδοση του προϋπολογισμού και των φορολογικών εσόδων. Το πακέτο αναμένεται να ωφελήσει επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, περιλαμβάνοντας μειώσεις στην προκαταβολή φόρου, διορθώσεις στη τεκμαρτή φορολόγηση και κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντός της εβδομάδας οριστικοποιούνται τα μέτρα της ΔΕΘ, με επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και συνταξιούχους να αναμένεται να είναι οι κερδισμένοι. Το πακέτο έχει μεγάλη πολιτική βαρύτητα λόγω και των επερχόμενων εκλογών.
  • Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου, ενώ εξετάζεται και η σταδιακή κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για τους αυτοαπασχολούμενους.
  • Στο ίδιο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μια παρέμβαση με ισχυρό συμβολικό περιεχόμενο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Εντός της εβδομάδας μπαίνουν στην τελική ευθεία οι συσκέψεις του οικονομικού επιτελείου με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου για την οριστικοποίηση του πακέτου μέτρων της ΔΕΘ.

Στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης έχει πλέον σαφή εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία των φορολογικών εσόδων και την υπεραπόδοση που καταγράφεται  από τις  ηλεκτρονικές συναλλαγές  και βάσει αυτών των στοιχείων θα κάνει την τελική εισήγησή του. Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες ενισχύει το μέγεθος του πακέτου της φετινής ΔΕΘ, η οποία έχει μεγάλη πολιτική βαρύτητα και αυξημένες απαιτήσεις λόγω και των επερχόμενων εκλογών.

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Οι κερδισμένοι

Οι επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται όπως όλα δείχνουν να βρεθούν, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των εξαγγελιών που θα κάνει ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο. Στο πακέτο μέτρων της ΔΕΘ θα συμπεριληφθούν τόσο οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όσο και οι συνταξιούχοι. Στόχος είναι να υπάρξει ένα πλέγμα παρεμβάσεων που θα μπορεί να απευθυνθεί ταυτόχρονα στη μεσαία τάξη, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, στους μισθωτούς, στους συνταξιούχους και στα νοικοκυριά.

Πίσω από τον κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται η ισχυρή απόδοση της ελληνικής οικονομίας σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα που φέρνουν τα μέτρα περιορισμού της φοροδιαφυγής. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας θα παραμείνει εφέτος στα επίπεδα του 2% μετά την αναθεώρηση του αρχικού στόχου 2,4% όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μάλιστα η όποια εφετινή αναθεώρηση του στόχου για το ΑΕΠ θα καλυφθεί από την αναθεώρηση προς τα πάνω στο 2% από 1,7% αρχικής πρόβλεψης του ρυθμού ανάπτυξης για το 2027.

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Μείωση προκαταβολής φόρου

Κεντρική θέση στον σχεδιασμό κατέχει η κλιμακωτή μείωση της προκαταβολής φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις προκαταβάλλουν το 80% του φόρου εισοδήματος της επόμενης χρήσης, ενώ για τους επαγγελματίες το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 55%.

Εξετάζεται, ωστόσο, ένα νέο κλιμακωτό σύστημα, με μεγαλύτερη ελάφρυνση για τους μικρούς επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις. Στις ασκήσεις που έχουν παρουσιαστεί περιλαμβάνεται η αποκλιμάκωση της προκαταβολής για τους επαγγελματίες κοντά ή ακόμη και κάτω από το 40%.

Τεκμαρτή φορολόγηση

Παράλληλα, έχουν προετοιμαστεί διορθώσεις στο τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης περίπου 670.000 αυτοαπασχολουμένων. Ωστόσο στον σχεδιασμό μπαίνει και η πλήρης κατάργηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος  σταδιακά τα επόμενα έτη με το συνολικό δημοσιονομικό κόστος να υπολογίζεται περίπου στα 400 εκατ. ευρώ. Το βασικό επιχείρημα υπέρ της κατάργησης είναι ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) διαθέτει πλέον ισχυρότερα ψηφιακά εργαλεία ελέγχου, όπως ηλεκτρονικά βιβλία, διασταυρώσεις συναλλαγών και αυξημένη πρόσβαση σε οικονομικά δεδομένα για να αντιμετωπίζει τη φοροδιαφυγή.

Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, μία παρέμβαση με ισχυρό συμβολικό περιεχόμενο, καθώς αφορά ένα μνημονιακό βάρος που εξακολουθεί να επιβάλλεται ανεξάρτητα από το εάν μια επιχείρηση εμφανίζει κέρδη ή ζημίες. Το ετήσιο κόστος της κατάργησης υπολογίζεται κοντά στα 240 εκατ. ευρώ.

 

 

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