Στήριξη σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις – Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι από τις φετινές εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του πακέτου μέτρων. Στόχος η μείωση των φορολογικών βαρών, η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας. Εξετάζεται νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί τον Νοέμβριο, σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνταξιούχοι, μισθωτοί και νέες οικογένειες αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο του φετινού πακέτου μέτρων που θα παρουσιαστεί από τον πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο σχεδιασμός του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνει ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, με στόχο τη μείωση των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και τη δημιουργία ευνοϊκότερων συνθηκών για επενδύσεις, απασχόληση και απόκτηση κατοικίας.

Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται δεν περιορίζονται αποκλειστικά στο εκλογικό έτος του 2027, αλλά φιλοδοξούν να αποτελέσουν τη βάση του οικονομικού προγράμματος για την επόμενη κυβερνητική περίοδο. Μεταξύ των βασικών αξόνων βρίσκονται η περαιτέρω ελάφρυνση των επιχειρήσεων, οι αλλαγές στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών, η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και η ενίσχυση των εισοδημάτων μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού.

Ανάσα ρευστότητας

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρίσκονται οι επιχειρήσεις -ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες-, ώστε να μειωθεί το φορολογικό κόστος, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές. Σε αυτό το πλαίσιο, κεντρικό μέτρο θα είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, η οποία εξετάζεται ως πρώτο βήμα προς τη σταδιακή κατάργησή της. Σήμερα η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα ανέρχεται στο 80%, ενώ ένα από τα βασικά σενάρια προβλέπει τη μείωσή της στο 50%-55%. Το δημοσιονομικό κόστος μιας τέτοιας παρέμβασης υπολογίζεται περίπου στα 800 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και η οριστική κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις, με εκτιμώμενο κόστος 240 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για ένα μνημονιακό μέτρο που επιβαρύνει κατά 1.000 ευρώ ετησίως εταιρείες και υποκαταστήματα και η κατάργησή της αποτελεί σταθερό αίτημα της αγοράς.

Ανοιχτό παραμένει και το ενδεχόμενο μείωσης του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 22% στο 20%. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ότι μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και να αποτελέσει πρόσθετο κίνητρο για νέες επενδύσεις. Η τελική απόφαση, πάντως, θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

Ειλημμένη είναι η απόφαση για νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών, με εκτιμώμενο κόστος περίπου 170 εκατ. ευρώ, προκειμένου να περιοριστεί το κόστος εργασίας και να ενισχυθεί η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Στον ίδιο σχεδιασμό περιλαμβάνεται και η αλλαγή του πλαισίου μεταφοράς φορολογικών ζημιών, με επέκταση του χρονικού ορίου συμψηφισμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα δώσει μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις και θα βελτιώσει τον μακροπρόθεσμο επενδυτικό σχεδιασμό τους.

Τεκμαρτή φορολόγηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς το οικονομικό επιτελείο αναζητεί τρόπους περιορισμού της φορολογικής τους επιβάρυνσης χωρίς να μειωθεί η προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκεται το σύστημα τεκμαρτής φορολόγησης με μια σειρά από διορθωτικές κινήσεις.

Το ζήτημα θεωρείται ιδιαίτερα σύνθετο, καθώς το υφιστάμενο σύστημα έχει αποφέρει στο Δημόσιο πρόσθετα έσοδα άνω των 500 εκατ. ευρώ ετησίως. Την ίδια στιγμή, όμως, έχει προκαλέσει επιβαρύνσεις σε χιλιάδες αυτοαπασχολουμένους με χαμηλή πραγματική οικονομική δραστηριότητα. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να συνοδευτεί από ισοδύναμα μέτρα ή από νέες πηγές εσόδων, ώστε να μη δημιουργηθεί δημοσιονομικό κενό.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που εξετάζονται είναι η μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, η αναθεώρηση των προσαυξήσεων που συνδέονται με τα χρόνια λειτουργίας, τον τζίρο και το προσωπικό, καθώς και η διεύρυνση των εξαιρέσεων για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Παράλληλα, εξετάζεται η μείωση της προκαταβολής φόρου των ατομικών επιχειρήσεων από το 55% στο 40%, με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση που προκύπτει κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Στον σχεδιασμό εντάσσεται ακόμη η αλλαγή του πλαισίου μεταφοράς φορολογικών ζημιών, με επέκταση του χρονικού ορίου συμψηφισμού πέραν της σημερινής πενταετίας. Με αυτόν τον τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αξιοποιούν για μεγαλύτερο διάστημα ζημιές προηγούμενων χρήσεων, διευκολύνοντας τον οικονομικό και επενδυτικό προγραμματισμό τους.

Συνταξιούχοι

Στο κοινωνικό σκέλος, σημαντικές παρεμβάσεις αναμένονται για τους συνταξιούχους, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματός τους απέναντι στην ακρίβεια. Μεταξύ των σεναρίων βρίσκεται νέα αύξηση του εφάπαξ επιδόματος των 300 ευρώ που προβλέπεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,6 εκατ. συνταξιούχους άνω των 65 ετών, καθώς και σε δικαιούχους αναπηρικών και προνοιακών παροχών στα 400 ευρώ ή ακόμα και στα 446 ευρώ που ανέρχεται σήμερα η εθνική σύνταξη.

Νέες οικογένειες και πρώτη κατοικία

Ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στη στεγαστική πολιτική, καθώς σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από νέους και οικογένειες, με πιο ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια εξετάζεται να είναι πιο χαλαρά σε σχέση με προηγούμενα προγράμματα, ενώ συζητούνται και πιο ευέλικτα ηλικιακά όρια. Στόχος είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να δοθεί μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για νοικοκυριά που, παρά το σταθερό τους εισόδημα, δυσκολεύονται σήμερα να αποκτήσουν πρώτη κατοικία.

Αύξηση κατώτατου μισθού

Αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ για το 2027 ετοιμάζει η κυβέρνηση. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο στόχος που είχε θέσει η κυβέρνηση το 2023 για κατώτατο μισθό 950 ευρώ στο τέλος της τετραετίας θα ξεπεραστεί. Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει όλες τις αμοιβές στον ιδιωτικό αλλά και στον δημόσιο τομέα. Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα είναι σήμερα 1.500 ευρώ και με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού εκτιμάται ότι θα ενισχυθεί κατ’ αναλογία.

Μπόνους στους συνεπείς

Στα σχέδια του οικονομικού επιτελείου περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός συστήματος επιβράβευσης για όσους είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

Ένα από τα σενάρια προβλέπει την αύξηση της έκπτωσης φόρου για την έγκαιρη υποβολή και εφάπαξ εξόφληση έως το 6% για όσους υποβάλλουν τη δήλωσή τους νωρίς και εξοφλούν ολόκληρο τον φόρο έως το τέλος Ιουλίου. Ειδικές παρεμβάσεις εξετάζονται και για τους νέους επαγγελματίες.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός από τα 10.000 ευρώ στα 20.000 ευρώ του εισοδηματικού ορίου που θα απολαμβάνει, κάτι που σημαίνει ότι ο νέος επαγγελματίας θα έχει ευνοϊκότερη φορολογική μεταχείριση κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας δραστηριότητας. Παράλληλα, σχεδιάζεται ένα πιο αναλογικό σύστημα προστίμων, ώστε μικρές ή τυπικές παραβάσεις να μην οδηγούν σε υπέρμετρες επιβαρύνσεις.