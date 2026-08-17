Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/8): Ξεχωρίζουν τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας

Τα ματς Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης και Ηρακλής-Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 4η Μέρα
18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
18:00: ΣΚΑΪ Hybrid | Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)
20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 4η Μέρα
21:00: ΣΚΑΪ | Ηρακλής – Βόλος (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)
22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)
22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Κάρντιφ – Ρέξαμ (Sky Bet EFL Championship)
22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Έλτσε (La Liga)
22:15: Novasports Prime | Παλέρμο – Λέτσε (Κύπελλο Ιταλίας)
22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Κάζα Πία – Μπενφίκα (Liga Portugal)