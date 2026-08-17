Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (17/8): Ξεχωρίζουν τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας

Τα ματς Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης και Ηρακλής-Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα ματς Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης και Ηρακλής-Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Πέρα από το ελληνικό Κύπελλο, το πρόγραμμα περιλαμβάνει πλούσια δράση με τένις (WTA, ATP Masters 1000 Σινσινάτι) και ποδόσφαιρο από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
  • Αναλυτικά όλες οι επιλογές μεταδόσεων είναι διαθέσιμες στα κανάλια Novasports, COSMOTE SPORT και ΣΚΑΪ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τα ματς Αναγέννηση Καρδίτσας-Άρης και Ηρακλής-Βόλος για το Κύπελλο Ελλάδας ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

18:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 4η Μέρα

18:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

18:00: ΣΚΑΪ Hybrid | Αναγέννηση Καρδίτσας – Άρης (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)

20:00: Novasports 6HD | WTA 1000 2026 Σινσινάτι, 4η Μέρα

21:00: ΣΚΑΪ | Ηρακλής – Βόλος (Κύπελλο Ελλάδας Superbet)

22:00: COSMOTE SPORT 6 HD | ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00: COSMOTE SPORT 3 HD | Κάρντιφ – Ρέξαμ (Sky Bet EFL Championship)

22:00: COSMOTE SPORT 1 HD | Ντεπορτίβο λα Κορούνια – Έλτσε (La Liga)

22:15: Novasports Prime | Παλέρμο – Λέτσε (Κύπελλο Ιταλίας)

22:15: COSMOTE SPORT 2 HD | Κάζα Πία – Μπενφίκα (Liga Portugal)

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