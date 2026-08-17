Ολυμπιακός: Σε προχωρημένο στάδιο η μεταγραφή του Γκονζάλες

Θετικές εξελίξεις προκύπτουν από το Μεξικό αναφορικά με την υπόθεση του Γκονζάλες, με τη μεταγραφή του 23χρονου επιθετικού της Τσίβας στον Ολυμπιακό να φαίνεται πως βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες και δημοσιεύματα από το Μεξικό, οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τα οικονομικά δεδομένα ή τη μορφή της συμφωνίας.

Μάλιστα, στο Μεξικό αναφέρεται ότι η αναμέτρηση της Τσίβας με τη Λαγκούνα ενδέχεται να αποτελέσει το τελευταίο παιχνίδι του Γκονζάλες με τη φανέλα της ομάδας. Οι πλέον ουσιαστικές εξελίξεις στην υπόθεση αναμένονται τη Δευτέρα.

Καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις έχει και η παρουσία του εκπροσώπου του ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα από την Κυριακή. Ο ίδιος ο Μεξικανός φορ φέρεται να επιθυμεί έντονα το επόμενο βήμα στην καριέρα του, με προτεραιότητα τη μετακίνησή του στην Ευρώπη και, όπως προκύπτει, στον Ολυμπιακό.

Οι συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετές ώρες, με τους «ερυθρόλευκους» να εξετάζουν παράλληλα το ενδεχόμενο ενίσχυσης και με δεύτερο επιθετικό, εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Ο 23χρονος επιθετικός προέρχεται από εξαιρετική σεζόν, έχοντας σημειώσει 24 γκολ και δύο ασίστ σε 38 συμμετοχές. Συνολικά με την Τσίβας μετρά 69 αγώνες, 29 γκολ και τέσσερις ασίστ.