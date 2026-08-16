«Βόμβα» από τον Κριστιάνο Ρονάλντο: «Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο»

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Οδεύοντας προς τη συμπλήρωση 42 ετών, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για μια ακόμη σεζόν στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συνέντευξή του στη “Vogue”, αυτή θα είναι πιθανώς η τελευταία χρονιά της θρυλικής καριέρας του.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Αυτή είναι πιθανότατα η τελευταία μου χρονιά στο ποδόσφαιρο και θέλω να αφήσω πίσω μου μια εκπληκτική κληρονομιά.

Έχω χαρτογραφήσει το μέλλον μου» θα συνεχίσει. «Έχω τόσα πολλά πράγματα με τα οποία μπορώ να ασχοληθώ, που είναι δύσκολο να σου πω μόνο ένα. Επειδή το ποδόσφαιρο μπορεί να αφήσει ένα μεγάλο κενό, πρέπει να γεμίσεις τον χρόνο σου με διάφορους τρόπους και όχι μόνο με μία ασχολία.

Θέλω επίσης να διασκεδάζω περισσότερο, να ταξιδεύω περισσότερο, να βλέπω και να παίζω πάντελ, που μου αρέσει πολύ, και να συνεχίσω να απολαμβάνω όσα έχω κερδίσει, όσα έχουμε κερδίσει. Γιατί, στο κάτω κάτω, ήταν 25 χρόνια με πολλές θυσίες».