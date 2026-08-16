Φωτιά στη Σαλαμίνα: Χωρίς ενεργό μέτωπο στα Σελήνια – Μάχη με διάσπαρτες εστίες στα Περιστέρια

Η πυρκαγιά στα Σελήνια Σαλαμίνας έχει τεθεί χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ στην περιοχή Περιστέρια η εικόνα είναι βελτιωμένη με διάσπαρτες εστίες. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, εντοπίστηκαν δύο σοροί αγνώστων στοιχείων και πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη επιχείρηση εκκένωσης 515 ατόμων από παραλίες, με τη συνδρομή μεγάλων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε στα Σελήνια στη Σαλαμίνα, ενώ στο έτερο μέτωπο, στα Περιστέρια η εικόνα είναι καλύτερη και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν πλέον σημεία με καπνό και διάσπαρτες εστίες.
  • Δύο σοροί αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκαν στα Περιστέρια Σαλαμίνας, ενώ 515 άτομα έχουν μετεπιβιβαστεί από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες.
  • Συνολικά 260 πυροσβέστες με 58 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα επιχειρούν στις δύο πυρκαγιές. Οκτώ εγκαυματίες και ένας ηλικιωμένος έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε στα Σελήνια στη Σαλαμίνα, ενώ στο έτερο μέτωπο, στα Περιστέρια η εικόνα είναι καλύτερη και οι δυνάμεις πυρόσβεσης αντιμετωπίζουν πλέον σημεία με καπνό και διάσπαρτες εστίες.

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Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν και επιχειρούν 260 πυροσβέστες με 15 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 58 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 10 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Σαλαμίνας και της Περιφέρειας Αττικής όπου σε συνεργασία με τη δασική Υπηρεσία πραγματοποιούν διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών.

Κατά την επιχείρηση κατάσβεσης οι πυροσβέστες εντόπισαν δύο σορούς αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων πλησίον της οδού Ανδρομάχης, στην περιοχή Περιστέρια Σαλαμίνας.

Από τις παραλίες Σαντερλή και Κολώνες Σαλαμίνας, μέχρι στιγμής, έχουν μετεπιβιβαστεί 515 άτομα, σε 3 πλοία που έχουν σπεύσει πλησίον της ακτογραμμής. Η μεταφορά τους έχει πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή 2 πλοίων και ενός ταχυπλόου του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και 4 πλωτών μέσων του ΛΣ -ΕΛΑΚΤ. Η διαδικασία μετεπιβίβασης είναι σε εξέλιξη.

Για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν κινητοποιηθεί δυνάμεις της ΕΛΑΣ.

Το ΕΚΑΒ έχει διαθέσει 4 ασθενοφόρα και μια μοτοσυκλέτα Άμεσης Επέμβασης και μέχρι στιγμής έχουν μεταφερθεί με ασθενοφόρα 8 εγκαυματίες και 1 ηλικιωμένος στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας.

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