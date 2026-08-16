Φωτιές στη Σαλαμίνα: Στους 502 οι απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης από Σατερλί και Κολώνες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Στους 502 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών στο νησί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Από το σύνολο των διασωθέντων, 362 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από θαλάσσης συνεχίζεται, καθώς οι δυνάμεις του Λιμενικού παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στις πληγείσες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας.

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