Φωτιές στη Σαλαμίνα: Στους 502 οι απεγκλωβισμοί δια θαλάσσης από Σατερλί και Κολώνες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Στους 364 ανέρχονται οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών

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Σαλαμίνα, Φωτιές, απεγκλωβισμένοι, Σατερλί, Κολώνες 
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στους 364 ανέρχονται οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών.
  • Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τρία επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία, τα οποία παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.
  • Παράλληλα, προς το σημείο κατευθύνεται ένα ακόμη επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης πολιτών από τις παράκτιες ζώνες που επηρεάζονται από τις πυρκαγιές.

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Στους 502 ανέρχονται πλέον οι πολίτες που έχουν απεγκλωβιστεί από τις θαλάσσιες περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη λόγω των πυρκαγιών στο νησί.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, οι απεγκλωβισμένοι έχουν μετεπιβιβαστεί σε τέσσερα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία.

Από το σύνολο των διασωθέντων, 362 άτομα μεταφέρονται με ένα επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο στο λιμάνι της Φανερωμένης, προκειμένου να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών από θαλάσσης συνεχίζεται, καθώς οι δυνάμεις του Λιμενικού παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα στις πληγείσες παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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