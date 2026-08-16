ΠΑΟΚ: Έντονες αντιδράσεις για την επικείμενη πώληση του Κωνσταντέλια – Οπαδοί έξω από την Τούμπα, κατάληψη στα γραφεία της ΠΑΕ

Έντονες αντιδράσεις έχει φέρει στις τάξεις του ΠΑΟΚ η διαφαινόμενη μετακίνηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, καθώς ο κόσμος της ομάδας θέλει να παραμείνει στον “Δικέφαλο του Βορρά” ο 23χρονος Έλληνας μεσοεπιθετικός, γιατί θεωρούν ότι ο παίκτης αυτός είναι το πρόσωπο του συλλόγου και ο ηγέτης στο σύνολο του Αλέσιο Λίσι.

Το ταξίδι που έκανε σήμερα (16/8) ο Κωνσταντέλιας με προορισμό τη Γερμανία έφερε τον κόσμο της ομάδας στην Τούμπα. Ωστόσο, οι οπαδοί του ΠΑΟΚ δεν έμειναν μόνο στη συγκέντρωση που έκαναν στον περιβάλλοντα χώρο της έδρας των “ασπρόμαυρων”, αφού κάποιοι εξ’ αυτών μπήκαν μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ που στεγάζονται στο γήπεδο και σήκωσαν απ’ έξω ένα πανό κατάληψης.

Οι φίλοι του “Δικεφάλου του Βορρά” επικοινώνησαν νωρίτερα με συνεργάτες του Ιβάν Σαββίδη και ζήτησαν να συνομιλήσουν άμεσα με τον πρόεδρο της ΠΑΕ, ώστε να του μεταφέρουν την κάθετη αντίθεσή τους στην πώληση του Κωνσταντέλια και συνεχίζουν να επιμένουν στο ίδιο αίτημα.