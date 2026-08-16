Ιράν: Εκτελέσθηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής που είχε παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του

Ο Σαχράμ Σαντέγκι εκτελέστηκε στο Ιράν, καθώς είχε καταδικαστεί για σκόπιμη παράσυρση αστυνομικών κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, τραυματίζοντας επτά εξ αυτών. Το Επαναστατικό Δικαστήριο του επέβαλε τη θανατική ποινή και τη δήμευση περιουσίας για «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων», απόφαση που επικυρώθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο

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Διεθνή Νέα

ΣΑΧΡΑΜ ΣΑΝΤΕΓΚΙ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σαχράμ Σαντέγκι εκτελέστηκε από το καθεστώς του Ιράν, όντας καταδικασμένος επειδή παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ.
  • Από την ενέργειά του τραυματίστηκαν επτά αστυνομικοί, με το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ να του επιβάλλει τη θανατική ποινή. Η κατηγορία ήταν «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων».
  • Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση, η οποία εκτελέσθηκε σήμερα το πρωί.

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Ο Σαχράμ Σαντέγκι εκτελέστηκε από το καθεστώς του Ιράν, όντας καταδικασμένος διότι παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν επτά εξ’ αυτών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ του επέβαλε την θανατική ποινή και την δήμευση της περιουσίας του για «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων» σύμφωνα με τον ιρανικό αντιτρομοκρατικό νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εκτελέσθηκε σήμερα το πρωί.

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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