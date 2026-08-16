Ιράν: Εκτελέσθηκε αντικαθεστωτικός διαδηλωτής που είχε παρασύρει αστυνομικούς με το αυτοκίνητό του

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Ο Σαχράμ Σαντέγκι εκτελέστηκε από το καθεστώς του Ιράν, όντας καταδικασμένος διότι παρέσυρε σκοπίμως με το αυτοκίνητό του ομάδα αστυνομικών στην πόλη Καράτζ τον Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν επτά εξ’ αυτών, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Το Επαναστατικό Δικαστήριο του Καράτζ του επέβαλε την θανατική ποινή και την δήμευση της περιουσίας του για «επιχειρησιακή δράση υπέρ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Πολιτειών και εχθρικών οργανώσεων» σύμφωνα με τον ιρανικό αντιτρομοκρατικό νόμο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε την καταδικαστική απόφαση που εκτελέσθηκε σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ