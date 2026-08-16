Παραγουάη: Βίντεο από τη στιγμή που φορτηγό χωρίς φρένα πέφτει πάνω σε αυτοκίνητα που έχουν σταματήσει σε φανάρι – 3 νεκροί και 10 τραυματίες

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Όλα συνέβησαν σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Πεντρόζο στην Παραγουάη. Κάμερες ασφαλείας καταγράφουν μειωμένη κίνηση οχημάτων και όλα δείχνουν να κυλούν ήρεμα.

Οδηγοί περιμένουν να ανάψει το «πράσινο» φως στο φανάρι για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Όσο περιμένουν, αυτά τα ελάχιστα δευτερόλεπτα που τελικά σε κάποιους κόστισαν τη ζωή τους με τον πλέον δραματικό τρόπο, καταγράφεται στις εικόνες από την κάμερα ασφαλείας, η «τρελή» πορεία ενός μεγάλου οχήματος, ενός φορτηγού που κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Το φορτηγό που όπως μεταδίδουν τοπικά Μέσα Ενημέρωσης ήταν φορτωμένο με τούβλα, πέφτει με ταχύτητα στα σταματημένα οχήματα και σκορπά τον θάνατο.

Οι μέχρι τώρα τώρα αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς και δέκα τραυματίες οι οποίοι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.