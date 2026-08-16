Βερολίνο: Η στιγμή που «ήρωας»- πυροσβέστης σώζει γυναίκα που πήδηξε από μεγάλο ύψος – «Κόβει την ανάσα» το βίντεο από το φλεγόμενο κτίριο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα κτίριο 21 ορόφων στο Βερολίνο, κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof . Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι άμεση με περισσότερους από 130 πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να σώσουν τους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο.

Όμως, ενώ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, μια γυναίκα προσπαθεί να σωθεί σχεδόν «κρεμασμένη» από περβάζι του 11ου ορόφου.

Προκαλείται πανικός καθώς η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής φτάνει μόνο μέχρι τον 9ο όροφο.

Οι φλόγες αρχίζουν να πλησιάζουν τη γυναίκα η οποία ουσιαστικά είναι εγκλωβισμένη και η μόνη διέξοδος είναι να πηδήξει στο κενό…

Συγκλονιστικές στιγμές

Ο πυροσβέστης που έχει φτάσει λίγα μέτρα πιο κάτω από τη γυναίκα, προσπαθεί να την πείσει να πηδήξει στο «καλάθι» διάσωσης.

Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, εκείνη γλιστράει και πέφτει ουσιαστικά στην αγκαλιά του πυροσβέστη που από αυτή τη στιγμή έχει γίνει «ήρωας» στα τοπικά Μέσα… Εν τέλει, η φωτιά στο κτίριο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο με 13 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί ελαφρά.