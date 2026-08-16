Βερολίνο: Η στιγμή που «ήρωας»- πυροσβέστης σώζει γυναίκα που πήδηξε από μεγάλο ύψος – «Κόβει την ανάσα» το βίντεο από το φλεγόμενο κτίριο

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Διεθνή Νέα

ΦΩΤΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ξέσπασε φωτιά σε ένα κτίριο 21 ορόφων στο Βερολίνο. Μια νεαρή γυναίκα προσπαθούσε να σωθεί «κρεμάμενη» από περβάζι του 11ου ορόφου.
  • Προκλήθηκε πανικός καθώς η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής έφτανε μόνο στον 9ο όροφο, ενώ οι φλόγες πλησίαζαν την εγκλωβισμένη γυναίκα.
  • Σε συγκλονιστικό βίντεο, η νεαρή κοπέλα γλιστράει και πέφτει στην αγκαλιά του πυροσβέστη, που έγινε «ήρωας». Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο με 13 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

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Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε φωτιά σε ένα κτίριο 21 ορόφων στο Βερολίνο, κοντά στον Ανατολικό Σιδηροδρομικό Σταθμό Ostbahnhof . Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι άμεση με περισσότερους από 130 πυροσβέστες να προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να σώσουν τους πολίτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κτίριο.

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Όμως, ενώ η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη, μια γυναίκα προσπαθεί να σωθεί σχεδόν «κρεμασμένη» από περβάζι του 11ου ορόφου.

Προκαλείται πανικός καθώς η περιστρεφόμενη σκάλα της Πυροσβεστικής φτάνει μόνο μέχρι τον 9ο όροφο.

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Οι φλόγες αρχίζουν να πλησιάζουν τη γυναίκα η οποία ουσιαστικά είναι εγκλωβισμένη και η μόνη διέξοδος είναι να πηδήξει στο κενό…

Συγκλονιστικές στιγμές

Ο πυροσβέστης που έχει φτάσει λίγα μέτρα πιο κάτω από τη γυναίκα, προσπαθεί να την πείσει να πηδήξει στο «καλάθι» διάσωσης.

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Έπειτα από λίγα δευτερόλεπτα, εκείνη γλιστράει και πέφτει ουσιαστικά στην αγκαλιά του πυροσβέστη που από αυτή τη στιγμή έχει γίνει «ήρωας» στα τοπικά Μέσα… Εν τέλει, η φωτιά στο κτίριο τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο με 13 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

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