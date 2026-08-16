Νέος συναγερμός στη Ρουμανία: Ισπανικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο της

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, ένα ισπανικό μαχητικό αεροσκάφος F-18 κατέρριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) που παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο.

Το τέταρτο drone που καταρρίπτεται πάνω από τη Ρουμανία από τις αρχές του 2026

Η Ρουμανία (μέλος του ΝΑΤΟ) «μοιράζεται» με την Ουκρανία χερσαία σύνορα 614 χιλιομέτρων και κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών, έχει αντιμετωπίσει κατ΄ επανάληψη ρωσικά drones να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της, αλλά και νάρκες να επιπλέουν στη Μαύρη Θάλασσα σε σημαντικές για το εμπόριο και την ενέργεια διαδρομές.

Το υπουργείο δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone, αναφέροντας μόνον πως τα ραντάρ του το εντόπισαν να εισέρχεται στη χώρα από τη γειτονική Μολδαβία, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γαλάτσι (νοτιοανατολικά).

«Το F-18 κλείδωσε τον στόχο με το ραντάρ του και έλαβε άδεια να εμπλακεί», ανέφερε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Ρουμανίας, καταλήγοντας: «Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια στις 05:01». Το υπουργείο, ανέφερε επίσης ότι τα θραύσματα φαίνεται πως έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά.

Τον Ιούλιο, πιλότοι ρουμανικών F-16 κατέρριψαν τρία ρωσικά drones που παραβίασαν τον εθνικό εναέριο χώρο για πρώτη φορά έπειτα από δεκάδες τέτοιες παραβιάσεις στη διάρκεια των τεσσάρων και πλέον χρόνων εισβολής της Μόσχας στην Ουκρανία. Νωρίτερα φέτος, ρωσικό drone συνετρίβη σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι στη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στη γειτονική Ουκρανία, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.