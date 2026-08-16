Κυνηγοί θησαυρών «χτύπησαν φλέβα χρυσού»: Ανακάλυψαν τρία βραχιόλια της Εποχής του Χαλκού θαμμένα στο χώμα

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Για τους περισσότερους λάτρεις των ανιχνευτών μετάλλων, το χόμπι αυτό είναι μια άσκηση υπομονής που συνήθως καταλήγει σε μερικά σκουριασμένα καπάκια και παλιά νομίσματα. Έπειτα από χρόνια γεμάτα απογοητεύσεις και άκαρπες έρευνες, δύο φίλοι επέμειναν και είδαν την τύχη τους να αλλάζει ριζικά.

Η επιμονή τους ανταμείφθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο, φέρνοντας στο φως έναν χαμένο θησαυρό.

Πλέον, τα στρεπτά βραχιόλια (torcs) ηλικίας 3.000 ετών εξετάζονται από το Βρετανικό Μουσείο.

Δύο χειριστές ανιχνευτών μετάλλων «χτύπησαν φλέβα χρυσού» πρόσφατα, βρίσκοντας τρία χρυσά βραχιόλια της Εποχής του Χαλκού, η αξία των οποίων αγγίζει εξαψήφιο νούμερο.

Οι χειριστές, Άλαν Ντάνιελς, 48 ετών, και Άντι Κράμοντ, 34 ετών, ανακάλυψαν τα βραχιόλια κοντά στο Καρλάιλ της Αγγλίας τον Μάιο, σύμφωνα με το Bournemouth News and Picture Service (BNPS).

Κειμήλια του 1100 π.Χ. βγήκαν ανέπαφα από το χώμα

Τα βραχιόλια χρονολογούνται περίπου στο 1100 π.Χ. και το συνολικό τους βάρος φτάνει τα 518 γραμμάρια (18,27 ουγγιές).

Σύμφωνα με το BNPS, η αξία τους εκτιμάται γύρω στις 345.800 ευρώ.

«Ο χρυσός δεν μαυρίζει καθόλου, και βγήκαν από το χώμα στην ίδια ακριβώς κατάσταση που ήταν όταν θάφτηκαν εκεί, πριν από περισσότερα από 3.000 χρόνια», δήλωσε ο Ντάνιελς.

Μιλώντας στο BNPS, ο Κράμοντ αστειεύτηκε λέγοντας ότι παραλίγο να πάθει καρδιακό επεισόδιο όταν βρήκε το πρώτο βραχιόλι, μόλις λίγα εκατοστά κάτω από το φρεσκοοργωμένο χώμα.

Ειδοποίησε αμέσως τον Ντάνιελς, ο οποίος έψαξε την περιοχή και σύντομα εντόπισε ένα δεύτερο.

Το τρίτο «χτύπημα» στα 6 μέτρα και η δικαίωση μετά από χρόνια αποτυχίας

Λίγο αργότερα, ο Ντάνιελς βρήκε και ένα τρίτο στρεπτό βραχιόλι (torc), σε απόσταση περίπου 6 μέτρων από τα υπόλοιπα.

«Οι ανιχνευτές μετάλλων ονειρεύονται τέτοια πράγματα και κάπως έτσι το νιώθουμε ακόμα, σαν όνειρο», δήλωσε ο Κράμοντ στο BNPS.

«Δεν είχαμε βρει ποτέ τίποτα αξίας στο παρελθόν και επιστρέφαμε πάντα σπίτι απογοητευμένοι — μέχρι τώρα».

«Περιμένω να εμφανιστεί κάποιος από το πουθενά και να μου πει ότι δεν είναι αληθινά. Είναι η ανακάλυψη όχι μίας, αλλά πολλών ζωών μαζί».

Ο Ντάνιελς δήλωσε στο BNPS ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που βρίσκει ένα αντικείμενο αξίας.

«Κάνουμε έρευνες μαζί εδώ και λίγα χρόνια», είπε.

«Δεν είχαμε βρει ποτέ τίποτα αξίας στο παρελθόν και επιστρέφαμε πάντα σπίτι απογοητευμένοι — μέχρι τώρα».

Ο ερασιτέχνης ανιχνευτής πίστεψε αρχικά ότι η εξόρμηση αυτή ίσως να ήταν χάσιμο χρόνου.

«Μετά από περίπου δύο ώρες, το μόνο που είχαμε βρει ήταν μερικά κομμάτια από κουτάκια αλουμινίου», δήλωσε ο Ντάνιελς.

«Αλλάξαμε χωράφι… Εγώ πήγα προς μία κατεύθυνση και ο Άντι προς την άλλη. Μετά από λίγο, είδα από την άκρη του ματιού μου τη μορφή του Άντι να περπατάει προς το μέρος μου κρατώντας τον θησαυρό», πρόσθεσε ο Ντάνιελς.

Τα στρεπτά βραχιόλια (torcs) μελετώνται αυτή τη στιγμή από το Βρετανικό Μουσείο.

Ένας ιατροδικαστής–ανακριτής (coroner) θα αποφανθεί τελικά για το αν τα στρεπτά βραχιόλια (torcs) χαρακτηρίζονται νομικά ως «θησαυρός» σύμφωνα με τη βρετανική νομοθεσία.

Εάν χαρακτηριστούν ως τέτοιος, ένα μουσείο ή ίδρυμα θα μπορεί να τα αγοράσει στην εμπορική τους αξία, με τα έσοδα να μοιράζονται μεταξύ των Κράμοντ, Ντάνιελς και του ιδιοκτήτη της γης.

Εάν δεν εμφανιστεί αγοραστής, τα στρεπτά βραχιόλια (torcs) ενδέχεται να επιστραφούν στους ανθρώπους που τα βρήκαν, ώστε να τα πουλήσουν σε δημοπρασία.

Η ανίχνευση μετάλλων έχει φέρει στο φως μερικά εντυπωσιακά αρχαία ευρήματα τους τελευταίους μήνες.

Νωρίτερα φέτος το καλοκαίρι, ένας ανιχνευτής μετάλλων ανακάλυψε ένα εξαιρετικά διατηρημένο χάλκινο σπαθί ηλικίας 2.700 ετών, το οποίο ήταν θαμμένο σε όρθια θέση στο έδαφος, στη βόρεια Πολωνία.

Νωρίτερα φέτος στην Αυστραλία, ένας ανιχνευτής μετάλλων που εξερευνούσε μια τοποθεσία όπου παλαιότερα υπήρχε κατασκήνωση της εποχής του «Πυρετού του Χρυσού», ανακάλυψε ένα ασυνήθιστο νόμισμα σε ένα εγκαταλελειμμένο γήπεδο.