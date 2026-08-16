Επίδομα θέρμανσης 2026-2027: Τι θα ισχύσει για τα κριτήρια, τις αιτήσεις, τα ποσά και τις πληρωμές – Η αλλαγή που μπορεί να υπάρξει

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Δεν αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές στην καταβολή του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 και θα ισχύσει ό,τι ίσχυε για το 2025-2026 σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του enikonomia.gr

Της Κατερίνας Φεσσά

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, με βάση αυτά τα δεδομένα, δεν προβλέπεται να αλλάξουν για τη χορήγηση του επιδόματος:

τα εισοδηματικά και τα περιουσιακά κριτήρια

τα καύσιμα θέρμανσης που θα συμπεριληφθούν σε αυτό.

τα ποσά που θα καταβληθούν στους δικαιούχους

Ενδεχομένως δε, να τηρηθεί και το ίδιο χρονοδιάγραμμα πληρωμών που εφαρμόστηκε κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Τα SOS που πρέπει να γνωρίζετε

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν για το νέο επίδομα θέρμανσης τα εξής:

Τα κριτήρια

Α. Το εισόδημα

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια φαίνεται πως θα είναι τα παρακάτω. Αναλυτικά:

Για ένα μονομελές νοικοκυριό το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θα πρέπει να είναι έως 16.000 ευρώ και για το ζευγάρι 24.000 ευρώ. Το όριο αυτό θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μια μονογονεϊκή οικογένεια το όριο του ετήσιου εισοδήματος θα πρέπει να είναι 29.000 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό θα προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ενός νοικοκυριού δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ.

Β. Η περιουσία

Η αξία των περιουσιακών στοιχείων δεν θα πρέπει να ξεπερνά:

τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει

και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Το ποσό θα προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Τα καύσιμα θέρμανσης

Το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 προβλέπεται να καλύπτει τις αγορές που θα αφορούν:

το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης,

το φυσικό αέριο υγραερίου,-το φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνης),

τη βιομάζα (πέλετ),

τη θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας

τα καυσόξυλα

Οι αιτήσεις

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, myΘέρμανση ενδέχεται να ανοίξει τον Νοέμβριο για την υποβολή των αιτήσεων του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 και να παραμείνει ανοιχτή έως αρχές Δεκέμβρη.

Το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές και τα ποσά

Το χρονοδιάγραμμα για τις πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2026-2027 δεν αποκλείεται να είναι ίδιο με αυτό του 2025-2026.

Συνεπώς, το ποσό του επιδόματος θέρμανσης θα καταβληθεί ως προκαταβολή και σε επόμενες δόσεις.

Για αίτηση που θα υποβληθεί από αιτούντα στον οποίο είχε καταβληθεί το επίδομα κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026, αναμένεται να λάβει έως τις 23 Δεκεμβρίου 2026 ως προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης το 60% του συνολικού ποσού του επιδόματος που του έχει καταβληθεί κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό της προκαταβολής δεν αναμένεται να υπολείπεται τα 80 ευρώ.

Το ποσό των υπόλοιπων δόσεων αναμένεται να καταβληθεί έως τις 29 Μαΐου 2027 και προβλέπεται να διαμορφωθεί με βάση τις καιρικές συνθήκες για το διάστημα από την 1η Οκτωβρίου 2026 μέχρι και τις 31 Μαρτίου 2027.

Και εκτιμάται πως θα υπολογιστεί, αφαιρούμενης της προκαταβολής και θα ληφθεί υπόψη ότι το συνολικό επίδομα δεν δύναται να υπερβαίνει το ήμισυ (1/2) των τιμολογηθέντων αγορών της αντίστοιχης περιόδου και δεν προβλέπεται να υπολείπεται το ποσό των 100 ευρώ.

Εάν όμως το ποσό των υπόλοιπων δόσεων μετά την αφαίρεση της προκαταβολής είναι αρνητικό, τότε αυτό θεωρηθεί μηδενικό και δεν θα καταβληθεί επιπρόσθετο ποσό πέραν της προκαταβολής.

Και για το φυσικό αέριο, για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας, ενδέχεται να γίνει μια επιπρόσθετη πληρωμή έως τις 31η Ιουλίου 2027.

Διευκρινίζεται πως τα παραπάνω προσαρμόστηκαν με βάση τα όσα εφαρμόστηκαν κατά τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Μένει να φανεί εάν και για τη χειμερινή περίοδο 2026-2027 θα εφαρμοστούν τα ίδια για το επίδομα θέρμανσης.

Σημειώνεται δε πως τα ποσά του επιδόματος που θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι θα κυμαίνονται από 100 ευρώ έως 800 ευρώ, ωστόσο το ποσό μπορεί να ανέβει ακόμη και στα 1.200 ευρώ για όσους θα διαμένουν σε περιοχές που οι θερμοκρασίες θα είναι πολύ χαμηλές.

Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων: Τι μπορεί να αλλάξει με την ενεργοποίησή του

Υπενθυμίζεται πως, από τις 4 Ιουνίου 2026 έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 βρίσκεται σε πολιτική λειτουργία το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων.

Πρόκειται για ένα ενιαίο μητρώο στο οποίο είναι «περασμένα» επιδόματα (όπως το επίδομα θέρμανσης) αλλά και παροχές που χορηγούν οι φορείς του δημόσιου τομέα σε φυσικά πρόσωπα.

Ο στόχος του μέτρου είναι το κράτος να έχει καλύτερη εικόνα για τα χρήματα που κατανέμονται στους πολίτες και να καταγράφεται πλήρως το προφίλ παροχών ανά άτομο.

Σημειώνεται δε, πως το Μητρώο δεν ήταν ενεργοποιημένο σε όλες τις καταβολές που έγιναν για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Ωστόσο από τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και μετά θα αξιολογηθεί το πιλοτικό πρόγραμμα από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Και μετά θα φανεί εάν θα αλλάξει κάτι στον τρόπο λειτουργίας του Μητρώου με την καθολική εφαρμογή του, ποια θα είναι τα επόμενα βήματα αλλά και για το εάν αυτό θα επηρεάσει περαιτέρω τόσο την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης όσο και άλλα επιδόματα και παροχές.