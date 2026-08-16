Ατύχημα για τον Γιάννη Λοβέρδο: Έσπασε το χέρι του – «Τρεις ημέρες νιώθω μια μεγάλη ταλαιπωρία»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολιτική

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υφυπουργός εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος εμφανίστηκε στην πρωινή εκπομπή του ΕΡΤnews με σπασμένο το δεξί του χέρι.
  • Είχε ένα ατύχημα πριν από τρεις ημέρες, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, αλλά προσέδωσε πολιτική χροιά στην προσωπική του περιπέτεια.
  • Στην παρατήρηση «αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε κι εσείς», ο Γιάννης Λοβέρδος απάντησε: «Όχι, να υποφέρουμε. Ο ρόλος μας είναι να υποφέρουμε για την πατρίδα και το λαό της».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Καλεσμένος στην πρωινή εκπομπή του ΕΡΤnews ήταν το πρωί της Κυριακής (16/08) ο υφυπουργός εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, ο οποίος εμφανίστηκε με σπασμένο το δεξί χέρι.

Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Εκτός πραγματικότητας δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων – Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν απειλούμαστε και από κανέναν

Ερωτηθείς για το τι συνέβη, απάντησε ότι είχε ένα ατύχημα πριν από τρεις ημέρες χωρίς να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ωστόσο, είπε χαρακτηριστικά τα εξής:

Γιάννης Λοβέρδος από τα Ιεροσόλυμα: «Απόψε το βράδυ όλοι θα κάνουμε Ανάσταση με το Άγιο Φως – Είμαι πολύ συγκινημένος»

«Όταν συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, πρέπει να είμαστε πολύ ευαίσθητοι για να καταλαβαίνουμε πώς σκέφτονται και οι άλλοι άνθρωποι… Τώρα τρεις ημέρες με ένα χέρι και νιώθω μία μεγάλη ταλαιπωρία. Όταν έχει συμβεί ένα τέτοιο ατύχημα καταλαβαίνεις… γι’ αυτό εμείς οι πολιτικοί πρέπει να δείχνουμε μεγάλη συναισθηματική κατανόηση για τους πολίτες, για τον ψηφοφόρο, για τον άνθρωπο που υποφέρει».

Στην παρατήρηση ότι «αυτό μπορείτε να το κάνετε χωρίς να χρειάζεται να υποφέρετε κι εσείς», ο Γιάννης Λοβέρδος απάντησε: «Όχι, να υποφέρουμε. Ο ρόλος μας είναι να υποφέρουμε για την πατρίδα και τον λαό της».

Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Πιστεύω ότι η απευθείας συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα αποφορτίσει το κλίμα

Δείτε το βίντεο:

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ