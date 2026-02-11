Γιάννης Λοβέρδος στον Realfm 97,8: Πιστεύω ότι η απευθείας συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν θα αποφορτίσει το κλίμα

Για τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά και τη διαδικασία της Συνταγματικής Αναθεώρησης μίλησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα στον Realfm 97,8.

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε τις συνεχείς επιθέσεις εναντίον του Νίκου Δένδια από την τουρκική πλευρά αστείες, ενώ σχολιάζοντας και τις πρόσφατες δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, είπε πως είναι «σαφές ότι προσπαθεί να δημιουργήσει -στο μυαλό περισσότερο της εσωτερικής κοινής γνώμης της Τουρκίας- έναν διχασμό της κυβέρνησης που δεν υφίσταται».

«Η κυβέρνηση έχει ενιαία εξωτερική και αμυντική πολιτική την οποία εκφράζει ο Πρωθυπουργός σε άριστη συνεργασία πάντα με τον κ. Δένδια και τον κ. Γεραπετρίτη. Η κυβέρνηση είναι ενιαία, δυνατή, αποφασισμένη και πάντα προέχει η προστασία του εθνικού συμφέροντος στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε κάθε γράμμα του διεθνούς δικαίου. Το σεβόμαστε πλήρως και απόλυτα και πάνω σε αυτό βαδίζουμε», τόνισε.

Για τη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν

«Η επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στην Τουρκία με πολυμελή αντιπροσωπεία είναι στο πλαίσιο του ανώτατου κυβερνητικού συμβουλίου των δύο χωρών, κάτι που είναι επιβεβλημένο γιατί πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ δύο γειτόνων. Εμείς επιδιώκουμε πάντα καλοπροαίρετο διάλογο με την Τουρκία σε όλα τα θέματα, που αφορούν και τη συνεργασία σε τομείς όπως το μεταναστευτικό και ο τουρισμός κλπ.» πρόσθεσε ο κ. Λοβέρδος.

Ερωτηθείς να σχολιάσει την άποψη ορισμένων που υποστηρίζουν ότι μετά τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις, θα έπρεπε να αποφευχθεί η συνάντηση αυτή, απάντησε: «Όλα αυτά τα οποία επικαλείται η Τουρκία όσον αφορά τη NAVTEX και την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών έχουν πάρει ισχυρή απάντηση από όλους και από τον κ. Δένδια, ότι είναι ανυπόστατα και δεν ισχύουν και είναι και στα όρια της αστειότητας. Ειδικά αυτή η NAVTEX είναι εκτός πραγματικότητας, δεν ισχύει και δεν την λαμβάνουμε καν υπόψη μας».

«Έχουν γίνει κάποιες δηλώσεις που μπορούν να φανούν προκλητικές στην ελληνική κοινή γνώμη, είναι κατανοητό, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα πρέπει να επιδιώκει να έχει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας. Δεν περιμένουμε και ούτε πρόκειται να επιλυθούν όλα τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε με την Τουρκία. Η μοναδική διαφορά που έχουμε είναι η χάραξη των θαλασσίων ζωνών. Από εκεί και πέρα δεν θα έπρεπε να υπάρχει άλλο θέμα που να απασχολεί τις δύο χώρες», σημείωσε.

Ο κ. Λοβέρδος χαρακτήρισε το μεταναστευτικό μεγάλο, σύνθετο και δύσκολο θέμα, και είπε: «Συνέβη μία τρομερή τραγωδία που μας προκάλεσε συντριβή και αποτροπιασμό. Δεν έχει όμως σχέση, ούτε φυσικά με τις ελληνικές αρχές που κάνουν το καθήκον τους άψογα, ούτε νομίζω ότι έγινε ηθελημένα όπως είχε γίνει το 2020 από την πλευρά της Τουρκίας. Έχουν γίνει πρόοδοι στο μεταναστευτικό, απόδειξη ο περιορισμός των ροών από την Τουρκία προς την Ελλάδα το 2025. Πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερα και αυτό είναι από τα θέματα που επισημαίνεται στις σημερινές συναντήσεις που θα έχουν ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί που τον συνοδεύουν στην Άγκυρα».

«Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση αφορά τη διατήρηση της θετικής ατζέντας ανάμεσα στις δύο χώρες, ελπίζω να υπάρχει και μία αποκλιμάκωση κάποιων προκλητικών δηλώσεων που γίνονται ενίοτε από την τουρκική πλευρά. Πιστεύω ότι η απευθείας συνάντηση των δύο ηγετών θα αποφορτίσει ακόμα περισσότερο το κλίμα», επισήμανε ο κ. Λοβέρδος.

Για το Συμβούλιο Ειρήνης

Σχετικά με το Συμβούλιο Ειρήνης, ο υφυπουργός Εξωτερικών, τόνισε ότι «αξιολογείται η πρόσκληση που απηύθυνε ο πρόεδρος Τραμπ προς την ελληνική πλευρά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που θα λάβει την τελική απόφαση».

«Ακόμα δεν την έχει λάβει (σ.σ. την απόφαση) και δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως. Εκείνο που ξέρω είναι αυτό που έχει πει ο κ. Μητσοτάκης και το οποίο θεωρώ κομβικής σημασίας. Δηλαδή ότι το συμβούλιο αυτό είναι – εφόσον γίνεται για τη Γάζα και τα προβλήματα στο Παλαιστινιακό – πολύ σοβαρό και μπορεί πραγματικά να συνεισφέρει στην εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής λύσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από εκεί και πέρα, ένα τέτοιο Συμβούλιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να υποκαταστήσει τον ΟΗΕ», υπογράμμισε. «Σε ό,τι αφορά τη Γάζα μπορεί να λάβουμε μέρος, όχι για άλλα», διευκρίνισε.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ερωτηθείς εάν είναι αισιόδοξος για το εγχείρημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, τόνισε: «Εμείς από τώρα επιδιώκουμε τη συναίνεση που δεν σημαίνει απαραίτητα συμφωνία σε όλα. Σημαίνει μία καλή διαδικασία συνεννόησης μεταξύ μας σε μερικά μείζονα θέματα που δεν αφορούν τα κόμματα, αλλά την πατρίδα και το μέλλον της χώρας μας. Αυτή είναι η κατεύθυνση που θέτει ο Πρωθυπουργός και σε μείζονα ζητήματα, πχ ο κόφτης του δημοσιονομικού ελλείμματος ή η αλλαγή του άρθρου 86 ή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια».

«Σε αυτά πρέπει να υπάρξει μία καταρχήν συναίνεση έτσι ώστε πράγματι η επόμενη Βουλή που θα είναι αναθεωρητική να κατορθώσει να πετύχει μία συμφωνία και επί του περιεχομένου για το πώς θα γίνουν όλα αυτά. Αλλά καλό είναι να δούμε πρώτα τις προτάσεις που θα καταθέσει η κυβέρνηση και μετά να συζητήσουμε με καλή προαίρεση όλοι μας. Δεν θέλουμε να συμφωνήσουμε πλήρως με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι κι αλλιώς είναι αδύνατο. Θέλουμε συναίνεση. Άλλο πράγμα το ένα, άλλο πράγμα το άλλο. Και να συναινέσουμε για το καλό της πατρίδας, όχι για το καλό κάποιου κόμματος. Να το υπερβούμε», ανέφερε.

Σχετικά με την εκλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, είπε: «Υπάρχει η άποψη αποκλειστικά και μόνο η Δικαιοσύνη να παίρνει τις αποφάσεις. Αυτό ακούγεται ωραίο αλλά ταυτόχρονα έχει και τον κίνδυνο να γίνει μίας μορφής κλειστό κλαμπ και η δικαιοσύνη να μην λογοδοτεί πουθενά. Υπάρχει και αυτή η αντίληψη που την έχω δει να διατυπώνεται από διάφορους. Πρέπει να βρούμε έναν κοινό τόπο ώστε να υπάρχει ένα σύστημα που να επιτρέπει να ισορροπούμε μεταξύ των εξουσιών, για να μην είναι κανείς παντοδύναμος. Είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε και γι’ αυτό καλή τη πίστει να κάνουμε μία ευρεία συζήτηση μεταξύ όλων των κομμάτων και να βρούμε ένα κοινό τόπο συναίνεσης. Δεν πρόκειται να φέρουμε θέσφατα. Θέλουμε κοινή συζήτηση και να καταλήξουμε σε κοινά συμπεράσματα».