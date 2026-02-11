Λάρισα: Άνδρας κυνηγούσε παιδιά μέσα στη νύχτα – Είχε μαζί του μαχαίρι, λένε μάρτυρες

Πανικός επικράτησε χθες το βράδυ στη Λάρισα, όπου ένας άνδρας κυνηγούσε ανήλικα παιδιά στην οδό Δημοσθένους.

Μαρτυρίες ότι κρατούσε μαχαίρι

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, που επικαλείται το onlarissa.gr, ο δράστης κουβαλούσε μαχαίρι, γεγονός που σκόρπισε τον τρόμο στα παιδιά.

Οι αστυνομικές αρχές εξαπέλυσαν ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το επεισόδιο.